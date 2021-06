Couscous: zo gaar je hem zoals het eigenlijk niet mag

Zelf houdt hij zich heus wel aan de regels, vertelt hij. ,,Zo zal ik, uit respect voor mijn moeder, nooit rijst in ruim water koken en afgieten. Zo zal een Marokkaanse moeder nooit haar couscous in vocht wellen, maar altijd stomen. Toch blijft het zo dat veel bereidingen die van generatie op generatie doorgegeven worden langzaam vervagen. En dan zien we de nieuwe, vaak makkelijkere, methodes uiteindelijk ook het nieuwe gewoon worden.”



,,De vraag is: is het oude altijd beter? Vaak wel. Maar toch, het stomen van couscous is iets wat ik zelf thuis niet doe. Het kost mij simpelweg te veel tijd.”



Zelf leerde hij couscous wellen door exact de juiste hoeveelheid kokend heet water of bouillon op de couscous te schenken.