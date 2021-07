Darmen verstopt? ‘Grijp niet te gauw naar pillen’

Waarom hebben we op vakantie vaker last van onze darmen?

,,Dan eten en drinken we anders. Vaak laten we de teugels wat vieren: we eten minder groenten en vaker fastfood zoals pizza’s en patat. Ook drinken we vaak meer alcohol dan thuis. Als je twee weken lang snelle suikers eet, zoals die veel in wit meel, alcohol, koekjes en gebak te vinden zijn, dan gaat het op een gegeven moment mis. Je krijgt last van verstopping. De ontlasting blijft te lang in de darm zitten en wordt hard en droog. Dat geeft buikkrampen en poepen gaat moeilijk. Ook diarree komt op vakantie vaker voor.’’