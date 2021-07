De baby die mee-eet met het gezin: volgens Britse mummy Rebecca kan dat best

Koken & etenTwee keer moeten koken voor het hele gezin, het is veel ouders met jonge kinderen een doorn in het oog. De Britse Rebecca Wilson besloot daarom haar eigen recepten te ontwikkelen die zowel voor ouders en baby’s vanaf 6 maanden lekker zijn. Dat leverde haar ruim 470.000 fans op én een kookboek. Haar recepten verschijnen binnenkort in een Nederlandse versie.

Bij Sabine Koning (31) thuis, bekend van foodblog OhMyFoodness, eten haar zoontjes Vic (4) en Cody (1,5) netjes met de pot mee. ,,We hebben ze nooit gepusht om iets te eten en tegelijkertijd hebben we ze alles laten proeven. Als we bijvoorbeeld curry aten en als ze daarvan wilden proeven, kon dat altijd.”



Zo ontwikkelde de jongetjes hun smaak en vanaf het moment dat ze mochten eten, aten ze eigenlijk al mee met wat Koning en haar vriend aten. ,,In het begin haalde ik het eten voor de kinderen net iets eerder uit de pan voor ik er bijvoorbeeld knoflook, zout en kruiden bij deed. Dat zijn we langzaam weer gaan toevoegen.”

De culinaire opvoeding van Konings kinderen liep dus gesmeerd. Maar zoals ieder kind heeft ook haar oudste zijn lastige eetfase gehad. ,,Hij lustte op een gegeven moment niets meer. Sommige weken belandde er meer eten op de grond dan in zijn mond. De jongste gaat die fase waarschijnlijk ook krijgen.”

Nergens gerechten voor het hele gezin

Iemand die haarfijn aanvoelde dat ze andere ouders kon helpen, is de Britse Rebecca Wilson. Zij was het zelf ook zat om telkens apart te moeten koken voor haar babydochter Nina. Want vanaf het moment dat baby’s vast voedsel mogen gaan proberen, eten ze bijna alles wat we ze voorschotelen, maar daarna worden ze een stuk kritischer. Dan ontstaan vaak de problemen aan tafel. Dat moest toch anders kunnen, dacht Wilson. Maar fijne gerechten waar het hele gezin en baby’s vanaf 6 maanden van kunnen genieten, vond ze nergens. Daarom besloot ze zelf aan de slag te gaan en deelde haar gerechten op Instagram. Dat leverde haar ruim 470.000 fans op.

Vorig jaar kwam Rebecca Wilsons eerste kookboek uit: What mummy makes. Hierin staan gerechten die lekker zijn voor ouders én geschikt zijn voor baby’s van 6 tot 18 maanden. Dat een keer koken voor het hele gezin, sprak ook Ouders van Nu aan. Het platform voor (aanstaande) ouders besloot een Nederlandse versie van het boek te maken dat vanaf 6 juli te koop is.

Kidsproof

Het draait in het babykookboek dan ook om gevarieerd eten. Maar vooral om samen eten van dezelfde maaltijd. ,,Dat idee van één keer koken voor het hele gezin spreekt ons erg aan. Nederlandse ouders hebben het steeds drukker, met werk, sport, ons sociale leven. Die paar uur dat je thuis bent, wil je dat het gezellig is.” Tholen vindt het zonde dat ouders dan maar terugvallen op het pureren om problemen aan tafel te voorkomen. ,,Je kunt jonge kinderen ook leren om dingen te eten. Laat ze alles proeven, daar leren ze hun smaak door ontwikkelen. Ze moeten gemiddeld tien keer iets proeven voor ze het lusten. Maar het is soms makkelijker dan het lijkt, zelf heb je niet altijd de energie om het te blijven aanbieden.”

De recepten van Wilson laten zien dat koken voor iedereen, inclusief kinderen, helemaal niet moeilijk hoeft te zijn. Een roerbakmaaltijd, kidsproof chili con carne of een plaattaart staat in een half uur op tafel en valt in de smaak bij ouders en jonge kinderen. De recepten - waar kinderen ook nog eens bij kunnen helpen als ze daar oud genoeg voor zijn - gaan veel ouders helpen, denkt Tholen. ,,Er staan veel leuke gevarieerde recepten in die best makkelijk te maken zijn maar waar je misschien niet zo snel aan denkt. Het recept dat ik als eerst ga maken is de kabeljauw met sinaasappel sojaglazuur. Mijn kinderen zijn fan van vis en ik vind dit een spannende variatie.”

Tussendoortje

Hoewel Koning van nature erg creatief is in de keuken, vindt ze het geen probleem als haar kinderen een keer niet iets lusten. ,,Maar bij ons is het wel: als je niet wil eten, wordt er niet iets anders voor je gemaakt. Ik ben nooit bang geweest dat ze met honger naar bed zouden gaan. Ze komen hier echt niets te kort. Ze krijgen sowieso als tussendoortje altijd twee keer fruit en krijgen groente mee naar school en de kinderopvang. En ze krijgen elke dag ook echt wel iets lekkers, zoals een koekje of een ijsje met warm weer.”

Podcast Ouders van Nu vraagt door: Moeilijk etende peuters

