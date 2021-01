De bakkende mannen gaan aan kop bij Heel Holland Bakt

We mogen nog een tijdje niet op vakantie naar Italië, maar gelukkig kun je gewoon Italiaans blijven koken. De zeven thuisbakkers in bakprogramma Heel Holland Bakt konden zich in de vierde aflevering even wanen in het land waar het leven zoet is.

De eerste opdracht is ook zoet: tiramisu met lange vingers, mascarpone en espresso als basis maar dan wel in de vorm van een taart én met een eigen twist. Thijs scoort punten bij de jury met zijn versie. Hij heeft volgens presentator André van Duin ‘een krulspeld’ gemaakt: een chocoladekrul. Jurylid Janny van der Heijden is zeer te spreken over de taart: alle smaken kloppen. ,,Megagoed", vindt collega-jurylid Robèrt van Beckhoven met een zachte g. Ook Eric krijgt volop complimenten. Van der Heijden vindt zijn taart goed van smaak en zijn lange vingers 'met een klein krokantje’ zijn goed gelukt. Daniël heeft wat Van der Heijden zelfs ‘de nieuwe standaard’ gepaald. Zij vindt zijn versie lekkerder dan klassieke met die custard erin. ,,Ik vind het echt een hele lekkere tiramisu.” Van Beckhoven kan haar alleen maar gelijk geven. ,,Je hebt echt een eigen draai eraan gegeven.” Van Duin constateert dat de maker staat te glunderen. ,,Dit is heerlijk om te horen", aldus de bakker.

Quote Ik bak te safe Rianne over haar bakstijl

De vrouwen laten het een beetje afweten: Ellen heeft een wel erg stevige chocoladelaag gefabriceerd, Elizabeth had tijd over maar besteedde die niet aan het netjes afwerken van haar taart en Sabine bodem was niet goed: haar cornflakes kwamen taai uit de oven. Rianne struikelde over haar behoudende bakstijl. Van der Heijden, die toch altijd de subtiliteit zelve is, noemde de taart zelfs een beetje saai. ,,Ik bak te safe", gaf de leerkracht toe.

Patissiers allez

In de tweede ronde werd veel gelachen én Frans gesproken. Een puit d’amour is volgens Van Duin een ‘liefdesputje’ en in plaats van ‘Bakkers klaar, bakken maar’ zegt hij ‘Patissiers allez'. Het is een lastig putje, die soes met crème chiboust erin. Thijs probeert Ellen bij de les te houden. ,,Later lach je erom.” ,,Zo irritant dat het hier niet lukt”, moppert Ellen. Ze wisselt uiteindelijk haar beslag met die van haar vriendelijke achterbuurman die toch nog een restje heeft. De crème is een crime, want het mengen is mislukt vaak. ,,De mijne heeft stukjes", biecht Rianne op. Veel kandidaten prutsen met de salamander - om de crème te branden. Don't try this at home, adviseert Van Duin. ,,No essayer a la maison”, maakt Thijs ervan.

Het einde van het liedje is dat er maar twee een soort van gelukt zijn: die van Daniël en van Thijs. ,,De mannen staan bovenaan na de eerste dag", concludeert Van Beckhoven. ,,De dames moeten er tegenaan.”

Quote Ik vind het in het echt ook geen mooi gebouw Janny van der Heijden over het concertgebouw van Daniël Het lukt de meeste vrouwen echter niet om een deuk in een pak boter te slaan. Sabines brood van haar Eiffeltoren is wat slap, Ellens Dom is niet zo netjes en Rianne miste de kans iets spannends van haar focaccia te maken. Alleen Elizabeth slaagt met vlag en wimpel met haar Big Ben met veel goud. ,,Een feestje om naar te kijken.” ,, Well done, queen Elizabeth", wuift Van Duin haar uit als ze naar haar werkbank terug gaat.

De mannen doen het grosso modo beter: Thijs’ Colosseum is mooi en het broodje dat hij heeft gemaakt is prima op smaak de enige ‘kritiek’ die Eric krijgt op zijn Waterpoort van Sneek is dat het suikerbrood zo lekker is dat je niet kunt stoppen. Alleen Daniël zakt door het ijs. Zijn Hamburgse concertgebouw ziet er niet mooi uit. ,,Ik vind het in het echt ook geen mooi gebouw dus ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik de jouwe ook niet mooi vind.’’ Zijn broodje is wél lekker. Wat een raar weekend, concludeert de jury na afloop. Daniël bakte eerste sterren van de hemel en bungelt bij de derde opdracht onderaan.



Over de meesterbakker hoeft de jury niet lang na te denken: dat is Thijs. ,,Dokter Thijs”, zoals Van Duin hem noemt. ,,Het is gelukt”, reageert de Leidenaar. Er zijn drie bakkers in de gevarenzone: Rianne, Ellen, Sabine. ,,We moeten denken bij wie nog de meeste potentie zit", zegt Van Beckhoven. De vertrekker is Rianne. ,,We gaan je lach vooral missen”, zegt Van Duin. ,,Het was mooi avontuur. Het is zo bijzonder als het lijkt", reageert de vertrekkende bakker met een snik.

