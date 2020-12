De beste tips om de dikke ijslaag in je vriezer te verwijderen

Koken & etenZit er een grote, dikke ijslaag tegen de wanden van je vriezer? Dan is het dringend tijd om hem te ontdooien! In de aanloop naar de feestdagen maak je zo meteen extra ruimte voor lekkers. Hieronder vind je een stappenplan én tips voor de beste vriezers van dit moment.

Die dikke laag ijs in je vriezer kan zo groeien dat je uiteindelijk amper nog plaats overhoudt voor je eten. Een nog belangrijkere reden om het ijs regelmatig te verwijderen: je vriezer verbruikt meer energie. Zonde als je juist investeerde in een energiezuinig model.

De ijslaag ontstaat trouwens vooral in de zomer. De warmere lucht bevat meer watermoleculen, die mee bevriezen wanneer de vriezer eventjes opengaat.

1. Alles eruit

Haal je vriezer om te beginnen helemaal leeg en trek de stekker uit het stopcontact. De beste reden om dit in de winter te doen, is dat je je etenswaren eventueel buiten kan leggen als het ‘s nachts vriest. Vriest het niet, dan kun je het eten in de koelkast laten ontdooien. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, mag je het erna wel degelijk terug in de vriezer leggen (tenzij het bedorven is).

2. Dweil

Typische beginnersfout: onderschatten hoeveel water er uit zo’n apparaat komt. Leg dus een dweil voor je vriezer en wring die regelmatig uit. Een smalle bakplaat eronder schuiven werkt ook goed.

3. Schaven

Tijd voor het fysieke werk. Neem een spatel of de ijskrabber voor je auto en schaaf het ijs los. Gebruik vooral géén scherpe materialen zoals messen; het is niet de bedoeling dat je gaten prikt in de wanden van je vriezer. Ga ook rustig te werk, zodat je voorkomt dat je jezelf bezeert. Als je tuinhandschoenen hebt, zullen je handen je dankbaar zijn. Gaat het echt om een massa ijs? Zet een bakje kokend water in de vriezer voor je begint. Dat zal het proces versnellen.

4. Schoonmaken

Als het ijs weg is, kun je je vriezer nog even schoonmaken met warm water en soda. Droog af met een goed absorberende vaatdoek: hoe meer vocht er overblijft, hoe meer je je onvermijdelijke volgende ijslaag weer een eerste duwtje in de rug geeft.

De beste diepvriezers

Dit zijn volgens Tweakers op dit moment de beste vriezers.

1. Liebherr GP1486

Prijs: €449

Kenmerken: Vrieskast met 103 liter inhoud. Energiekosten per jaar: €20. Aantal vriesladen: 4. Geluidssterkte (max.): 38dB. Bekijk de Liebherr GP1486.

2. Bosch GSN51DWDV

Prijs: €799

Kenmerken: Vrieskast met 289 liter inhoud. Energiekosten per jaar: €35. Aantal vriesladen: 5. Geluidssterkte (max.): 38dB. Bekijk hier de Bosch GSN51DWDV.

3. Inventum VR1680

Prijs: €470

Kenmerken: Vrieskast met 186 liter inhoud. Energiekosten per jaar: €39,40. Aantal vriesladen: 6. Geluidssterkte (max.): 43dB. Bekijk hier de Inventum VR1680

Helemaal in de stemming om meer schoon te maken in je keuken? Hier vind je tips van Zoë Zwaanenburg van Poetsprins:

