De boer als dokter van de toekomst: ‘Door mijn aardappelen kan ik corona voorkomen’

Koken & Weten Dit gerecht zou weleens het geheim van hoge leeftijd Japanners kunnen zijn

2 mei In de rubriek Koken & Weten duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een voedingsonderwerp waar verwarring over bestaat. Dit keer: Is gefermenteerde voeding echt zo gezond? Deel 2: alkalische fermentatie.