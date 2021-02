De chinezen verdwijnen, maar Kei Shun Cheung houdt vol: ‘De bamibal, dat kennen we niet in China’

Waar ze vandaan komen staat in grote letters op de gevel, zowel in het Nederlands als in het Chinees: Hong Kong. Voor Kei Shun Cheung (63) is het een verre echo uit het verleden. Hij groeide er op en werd er opgeleid als elektricien. Gebrek aan perspectief dreef hem net als talloze andere Chinezen naar Nederland. „Mijn oom zat daar al”, zegt hij. „Chinese restaurants waren ongekend populair. Als er ergens een toekomst was voor jongeren zoals ik, dan was dat in Nederland.”