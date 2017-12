De lekkerste snacks voor Tweede Kerstdag

Kaaskroketten

Ingrediënten voor 15 porties:

Voor de kaasvulling:

- 200 g ongezouten boter

- 220 g bloem

- 1 liter melk

- 1 tl nootmuskaat (vers)

- 20 g geweekte geletineblaadjes, uitgeknepen

- 120 g gemalen Gruyère

- 120 g gemalen Emmenthal

- 120 g gemalen Parmezaan

- 4 eidooiers

- 60 ml slagroom

Voor het paneren en bakken:

- 150 g bloem

- 5 eieren

- 150 g panko

- 3.5 liter arachideolie (om in te frituren)

Ter garnering:

- Kerstomaatjes

- Tuinkers

- Citroen

Bereiding:

Voor de vulling:

- Smelt de boter en voeg bloem toe. Bak alles even op, blus met melk en breng de saus al roerend aan de kook. Breng op smaak met peper, zout en nootmuskaat. Voeg de geweekte gelatine toe en los al roerend op. Let op dat de saus niet meer kookt.

- Smelt de kaas in het mengsel. Klop de eidooiers los met de room en voeg toe. Meng goed. Stort de helft van de kaasvulling uit op een ingeoliede plaat en dek af met vershoudfolie. Herhaal dit bij een nieuwe plaat met de rest van de vulling. Laat minstens 1 nacht in de koelkast rusten.

Afwerking:

- Bekleed een snijplank met bakpapier en leg hierop beide vullingen (naast elkaar). Bestrooi met een beetje bloem en snijd uit elke vulling een 15-tal kroketjes. Vul een schaal met de bloem, één met de losgeklopte eieren, olie, peper en zout en één schaal met de panko. Wentel elke portie eerst in de bloem. Haal ze daarna door de eieren. Wentel ze ten slotte door de panko. Laat de kroketten ongeveer 1 uur opstijven in de koelkast. Frituur ze goudgeel op 180 °C in arachideolie.

- Serveer de kroketten met kerstomaatjes, tuinkers en een partje citroen.

Bananencupcakes

Ingrediënten voor 4 personen:

Voor de bananencupcakes:

- 10 dadels

- 125 g boter

- 75 g suiker

- 3 el honing

- 2 eieren

- 1 citroen

- 3 (over)rijpe bananen

- 250 g volkorenmeel

- 40 g bakpoeder

- 1 tl ras el hanout

- 75 g hazelnoten, ongezouten

Benodigdheden:

- Kom

- Mixer

- Zeef

- Muffinvorm

- Cupcakevormpjes

- Satéprikker

Bereiding:

- Verwarm de oven voor op 175 °C.

- Snijd de dadels over de lengte in en verwijder de pitten. Snijd de dadels in reepjes.

- Klop de boter en de suiker met een mixer luchtig. Voeg honing en de eieren 1 voor 1 toe en mix nog 5 minuten tot een luchtige massa. Rasp de citroen en pers het sap. Prak de bananen en besprenkel met een beetje citroensap.

- Zeef het volkorenmeel met het bakpoeder in een kom. Spatel de dadels, bananen, citroenrasp, ras el hanout en een beetje zout door het eimengsel tot een stevig beslag.

- Zet in elke holte van de muffinvorm een cupcakevormpje. Verdeel het deeg over de vormpjes en bedek met de hazelnoten. Bak de cakejes in het midden van de oven in circa 20 minuten goudbruin en gaar. Controleer met een mesje of satéprikker of de cakejes gaar zijn.

Applecrumble koekjes

Ingrediënten voor 24 koekjes:

- 100 g gedroogde appel

- 200 g zelfrijzend bakmeel

- 100 g boter (koud)

- 100 g lichte basterdsuiker

- 1 groot ei

Bereiding:

- Verwarm de oven voor tot 200 °C (gasovenstand 6). Bekleed twee bakplaten met bakpapier en vet ze in met olijfolie. Hak de stukjes gedroogde appel fijn in een keukenmachine en voeg het bakmeel, de boter in klontjes, suiker en een snufje zeezout toe. Laat de machine 1 minuut draaien tot je een fijn kruimelig mengsel hebt en houd 3 eetlepels van het mengsel apart. Pulseer het ei door de rest van de kruimels en schraap de wand van de kom zo nodig schoon.

- Verdeel het kruimelmengsel in 24 stukjes, draai er balletjes van, druk ze plat tot schijfjes van 4 cm en verdeel ze over de bakplaten. Strooi het apart gehouden kruimelmengsel erover en druk het zachtjes in het deeg. Bak de koekjes 8 tot 10 minuten, of tot ze licht goudbruin zijn. Laat ze even afkoelen op de bakplaat en leg ze dan op een rooster. Yum!

Pannenkoeken-clubsandwich

Ingrediënten voor vier personen:

Komkommer-tomatensalade:

- 1 komkommer

- 4 tomaten

- 25 ml balsamicoazijn

- 75 ml olijfolie extra vierge

Pannenkoeken:

- 100 g volkorenmeel

- 50 g zelfrijzend bakmeel

- 2 eieren

- 200 ml melk

- Zonnebloemolie

Beleg:

- 2 kropjes little gem

- 1 avocado

- 100 g plakjes gekookte ham

Benodigdheden:

- Satéprikkers

Bereiding:

Komkommer-tomatensalade:

- Halveer de komkommer in de lengte en snijd de komkommer in dunne plakken. Halveer de tomaten en snijd de tomaten in dunne plakken. Meng de komkommer met de tomaten, balsamicoazijn en de olijfolie. Breng op smaak met een beetje zout en peper.

Tip: bewaar de salade afgedekt met plasticfolie in de koelkast.

Pannenkoeken:

- Meng het volkorenmeel met het zelfrijzend bakmeel. Meng de eieren met de melk.

- Schenk het eimengsel al roerende met een garde beetje bij beetje bij het meel. Blijf goed roeren zodat er geen klontjes ontstaan. Verhit een scheutje olie in een koekenpan en bak 12 gelijke pannenkoekjes van het beslag.

Beleg:

- Snijd de onderkant van de little gem en maak de blaadjes los. Halveer de avocado in de lengte, verwijder de pit en snijd het vruchtvlees in repen. Snijd de ham eventueel in repen.

Serveren:

- Leg op vier borden een pannenkoekje. Leg er twee blaadjes little gem op en verdeel de helft van de avocado en ham erover. Leg er een eetlepel komkommer-tomatensalade op en leg er een pannenkoekje op. Leg er weer twee blaadjes little gem op en de resterende avocado en ham. Leg er nog een eetlepel salade op en de laatste pannenkoekjes en steek er een satéprikker in. Serveer de resterende salade naast de pannenkoeken-clubsandwich.

