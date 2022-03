De opmars van kant-en-klare cocktails: er zitten heel goede bij

En is het wat?Kant-en-klare cocktails komen in blikjes of flessen en hebben inmiddels een prominente plek in het winkelschap weten te veroveren. Waar komt die trend vandaan? En welke zijn nou echt de moeite waard? Experts geven hun oordeel over het groeiende aanbod.

Het concept ‘ready-to-drink’ (rtd) bestaat al veel langer. ,,Denk aan de blikjes Bacardi-cola die al decennialang in voetbalkantines gedronken worden. Ook de Breezer en Smirnoff Ice waren rtd’s van het eerste uur’’, blikt Ingmar Voerman, journalist gespecialiseerd in cocktails en bars, nostalgisch terug. Waren ze echt bijzonder? Nee, dat niet. ,,De mixdrankjes zijn een samenvoeging van slechts twee ingrediënten - een spirit of likeur met een mixer à la tonic. Ideaal qua gebruikersgemak, maar echt speciaal is het niet’’, vertelt Tess Posthumus, internationaal meermaals bekroonde bartender.

De opmars

Inmiddels heeft de wereld van rtd’s een inhaalslag gemaakt. ,,Er is een heuse opmars van ready-to-drink-cocktails op gang gekomen, die in kwaliteit de aloude mixblikjes ver overstijgen’’, aldus Voerman. De trend is goed verklaarbaar, gelet op een aantal belangrijke gebeurtenissen, begint Posthumus geanimeerd haar geschiedenisles. ,,In 2003 begon de craftmovement in de cocktailindustrie. Bartenders gooiden hun artificiële citroensap en andere chemische troep weg, en gingen aan de slag met échte ingrediënten. Vers fruit, zoals geperst limoensap enzovoort.’’

,,De nepsmaken zijn niet meer zo populair’’, zegt Posthumus, verwijzend naar de Bacardi’s en de Smirnoffs van vroeger. Mensen willen kwaliteitsproducten. ,,Tel daar de convenience-trend bij op; we willen gebruikersgemak boven alles - én corona, waardoor de hele wereld ineens thuis moest drinken, en je hebt een heuse trend te pakken’’, vervolgt Voerman.

Rond 2018 verschijnen voor het eerst écht goede rtd’s op de markt, schat Posthumus. ,,Dan komen hele goede bartenders uit Amerika, zoals Charles Joly en Julie Reiner - mijn grote voorbeeld - voor het eerst met hun eigen receptuur. De combinatie van kwaliteitsproducten én het feit dat steeds meer goede bartenders meedoen aan de trend, in plaats van smaaktechnologen in een laboratorium is nieuw.’’

Een goed concept

De goede kunnen heel lekker zijn. ,,Ja’’, zegt Posthumus volmondig. ,,Een rtd kan heel goed, maar ook heel slecht zijn. We onderscheiden het mixdrankje van de cocktail. Een mixdrankje is een combinatie van slechts twee ingrediënten. Kies voor de mixdrank met als basisingrediënt de daadwerkelijke spirit die op het label vermeld staat. ,,Dat betekent: geen sjoemelarij met neutrale alcohol en aroma’s, maar wel de whiskey, gin of rum zoals op het etiket’’, tipt Voerman.

Een cocktail heeft een extra moeilijkheidsgraad, omdat de fabrikant moet ‘spelen’ met extra ingrediënten zoals citroensappen en dergelijke, volgens Posthumus. ,,Geperst fruitsap gaat oxideren en is na een paar uur niet meer zo lekker. Als je dat in blikvorm wilt bewaren, en je wilt het product goed houden, moet het wel ‘behandeld’ worden. Want een cocktail met oude ingrediënten smaakt uit balans en krijgt een nare bitter.’’

Smaak is heel persoonlijk. ,,De een houdt van bitter en de ander van zoet, er zijn duizenden recepten in cocktailland, dus het is lastig om te oordelen over het recept zelf. Maar ik kan wel oordelen over de kwaliteit van de cocktail in blik, en of het de juiste smaak en balans heeft. Gelukkig is er inmiddels écht wat goeds op de markt’’, benadrukt Posthumus.

Tips

Aanraders zijn volgens haar de kant-en-klare cocktails van Crafthouse van befaamde bartender Charles Joly. Iets dichter bij huis, in het Nederlandse schap, vind je tevens de gemixte drankjes en cocktails van Bobby’s, De Kuyper en Bols. Voerman kent teveel lekkers om op te noemen: ,,William’s Cocktails (geboren uit William’s Canteen, een bar in Rotterdam) en de Flying Dutchmen Cocktails uit Amsterdam, zijn landelijk te bestellen. Mijn oer-rtd uit de jaren ‘30 van de vorige eeuw is Campari Soda. De onbetwiste nummer één.’’

Qua ‘opvoeding’ van de thuisgebruikers tippen de experts het product in een groot glas te schenken. ,,Het oog wil ook wat, bovendien proeven we voor het grootste deel met onze neus’’, tipt Posthumus. En een zijnoot: gebruik veel ijs. ,,We zijn geneigd te denken: veel ijs betekent verwatering, maar het omgekeerde is juist waar. Als je veel ijs in een glas doet, kost dat ijsblokjes veel minder energie ‘de omgeving’ koud te houden, en dus smelt het minder hard.’’

Zorg tot slot voor bijpassende garnering. ,,Kijk qua smaak wat er al in zit of juist mooi contrasteert. Gebruik bij fris tropische drankjes een kwart passievrucht of een schijfje ananas. Rood fruit zoals besjes en aardbeien kunnen goed bij drankjes met aardbeien.’’ In de categorie kwestie van smaak: ,,Gebruik ingrediënten die volledig eetbaar zijn. Ga niet met houten parapluutjes in de weer’’, voegt Posthumus toe.

