De passie staat letterlijk aan je tafel bij restaurant Cuisson in Arnhem

Vijf maanden open en nu al in de restaurantgids Gault Millau. Dat is een vliegende start van die Bram Roelofs. En terecht, zo proefden wij al een week eerder.

Beginnen met een minpunt is wat zuur, maar dan hebben we dat ook maar meteen gehad. Het begin van onze avond is namelijk niet veelbelovend.

Het halletje is ongezellig verlicht, je staat naast een kledingrek en het is wachten op contact. Maar dat ontevreden gevoel dat me daardoor bekruipt, is vlot weg als we zitten.

Cuisson huist in een oud pakhuis aan de Wezenstraat in Arnhem. Aan de muren hangen cactussen en een kop van een everzwijn en het geheel wordt omlijst door een fijn passend muziekje.