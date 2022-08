De strandtent is vaak een restaurant aan het strand geworden waar je serieus goed eet

Niemand in horecaland houdt van het woord concept. Toch is het een van de meest gebruikte woorden als het om restaurants, bars, fastfoodzaken en tegenwoordig ook strandtenten gaat. Gelukkig maar. De ondernemers achter de strandtenten in Nederland denken niet meer vanuit de schaarste (‘de gasten moeten wel bij ons kopen’), maar vanuit de gast die ze het liefst langer bij zich houden, langer op een dag en langer door het jaar: veel strandtenten zijn jaarrond open.

Dat betekent niet dat elke strandtent een soort Instagram-museum wordt. Van concepten in de horeca buiten het strand (lees: in de stad) verwacht de gast ook dat er veel te kiezen is: gezonde gerechten of juist copieus tafelen, ingrediënten uit de buurt of juist een kaart vol hapjes uit een ver land, rust in de tent of een line-up van DJ’s, bier en wijn of juist de nadruk op cocktails. In de stad hebben we de keuze al langer, aan het strand steeds meer.

Uiteraard is er minder aanbod, omdat er nu eenmaal veel minder strandtenten zijn. Er zijn maar 413 strandpaviljoens in Nederland, volgens onderzoek van horecaonderzoeksbureau Van Spronsen. Er zijn meer dan 80.000 horecabedrijven in Nederland, dus strandtenten maken daar nog geen 0,5 procent van uit.



Op debuik.nl staan procentueel meer zaken aan het strand, maar ze zijn nog steeds maar goed voor 1,2 procent. Dus als je naar een strandtent van je keuze wil, moet je wat verder reizen. Dat is toch al vaak zo met het strand, dus dat is geen ramp.

Jeroen Kuiper (De Staat, Scheveningen): ,,De Staat was de eerste zaak aan het Nederlandse strand met een biologische keuken. Iedereen kent ons van het ‘Staatsplateau’, een combinatie van al ons lekkers op een grote plank, dan kan je lekker met je voeten in het zand de zon zien onder gaan. Daar wordt iedereen vrolijk van.”

Strandtent of restaurant op het strand

Kuiper noemt zijn strandtent een ‘restaurant op het strand’. Daarmee benoemt hij de kern van de verandering van de horeca aan de Nederlandse kust. We zien steeds minder een snackbarkaart en steeds vaker een menu dat zich duidelijk richt op een bepaalde niche. Hou je van een lounge en mooi design, ga je naar de Republiek in Bloemendaal.



Geef je meer om goede koffie ga je naar Tent 6 in Zandvoort. Wil je een zaak met de Franse slag en een glaasje Pernod, ga je naar Egbert aan Zee in Rockanje. Pizza uit de houtoven: De Pit in ‘s Gravenzande. Luxe zoals in St. Tropez: Berneys in Zandvoort. Dansend kijken naar de zonsondergang: Colorado Charlie in Scheveningen. Doe je liever yoga op het strand of koop je graag vintage kleding, ga dan naar Elements Beach in ‘s Gravenzande.

Surf vibe aan het strand

Iemand die haar eigen gasten door en door kent, is Charlotte Damen van Pele Surf Shack in Hoek van Holland. Shack laat zich vertalen als keet of hut, surf shacks zijn er over de hele wereld, gericht op surfers en mensen die van de ‘surf vibe’ houden.

Charlotte Damen (Pele Surf Shack, Hoek van Holland): ,,Surf zorgt voor een deel van onze community. De inrichting zorgt voor het vakantie- én het thuisgevoel. Het is een soort Thaise woonkamer, behalve dat we niet op de vloer zitten, haha.”

Pele Surf Shack was ook de eerste tent aan het strand met een compleet plantaardig menu. Ook dat trekt een deel van de doelgroep aan volgens Damen, al zal er ook overlap zitten tussen die twee. Met alleen maar plantaardige gerechten, van koffie tot curry en van friet met rendang tot BBQ ‘wings’, nam Pele Surf Shack een risico bij de opening in 2020: kon de badgast wel zonder vlees en zuivel? Het antwoord is een overtuigende ja.



Net zo goed als de gast van De Staat (mede) komt voor de biologische kaart van hoge kwaliteit en de bezoeker van de Republiek geniet van de gerechten van het open vuur.

De strandtent is de ‘tent’-benaming ontgroeid, iedereen die wil kan genieten van een strandrestaurant. Of een andere horecagelegenheid aan zee, die precies past bij haar of zijn wensen.

Gijsbregt Brouwer is oprichter van de Buik en foodtrendwatcher. Deze rubriek is een samenwerking tussen debuik.nl en AD. De andere artikelen uit deze serie vind je hier (over terrassen aan het water), hier (over leuke restaurants buiten de stad) en hier(over luxe terrassen).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.