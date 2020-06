De suikertaks: zoveel Nederlanders zijn voor een toeslag op zoetigheid

Ruim de helft van de 500 ondervraagde volwassenen zegt extra belasting op frisdrank geen probleem te vinden, mits dat geld vervolgens wordt geïnvesteerd in initiatieven die bijvoorbeeld de gezondheid van kinderen bevorderen. Een derde is überhaupt tegen het invoeren van een suikertaks.

Volgens onderzoeker Michelle Eykelenboom, promovendus gezondheidswetenschappen, is dit de eerste studie die laat zien hoe Nederlandse consumenten denken over zo’n suikertaks. ,,Overgewicht is een groot probleem en een suikertaks een mogelijke preventiemaatregel. Wil je zo’n maatregel doorvoeren, dan is het goed om te weten hoe de kopers over zoiets denken.”

Zo neemt het enthousiasme voor een suikertaks af als het onduidelijk is waar de opbrengst van de extra belasting naartoe gaat. Nog maar 40 procent is dan voorstander. Uit het onderzoek blijkt verder dat 70 procent van de ondervraagden overgewicht een probleem vindt, en 80 procent denkt dat de suikerhoudende dranken hieraan bijdragen.

Een suikertaks hoeft overigens niet automatisch te betekenen dat een fles frisdrank ook duurder wordt, zegt Eykelenboom. Ze verwijst naar Groot-Brittannië, waar de suikertaks in 2018 werd ingevoerd. Toen daar bekend werd dat er meer belasting betaald moest worden over dranken met een bepaalde hoeveelheid suiker, besloten sommige bedrijven simpelweg minder suiker toe te voegen.

In het Nederlandse onderzoek is niet gevraagd bij welke hoeveelheden of welke bedragen mensen een grens trekken. ,,Het ging in dit onderzoek echt om de principiële kwestie. In welke vorm dat eventueel wordt doorgevoerd is aan de overheid,” aldus Eykelenboom.

Ruim veertig landen voerden al een suikertaks in, maar Nederland kent alleen verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Eind 2019 pleitten de wethouders van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht in een brief in NRC voor een suikertaks om overgewicht bij kinderen tegen te gaan. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt overheden aan de prijzen van frisdranken met ten minste 20 procent te verhogen.

Minder suikerklontjes In totaal eten en drinken we volgens het Diabetes Fonds zo’n 28 suikerklontjes per dag en dat is te veel. Daarom ging maandag de Nationale Suiker Challenge van start, waarvoor bijna 50.000 mensen zich hebben aangemeld. Zij gaan de uitdaging aan om zeven dagen lang niets te eten en drinken waar toegevoegde suikers in zitten. Volgens het fonds krijgt 60 procent van de Nederlandse volwassenen iedere dag te veel suiker binnen, wat kan leiden tot overgewicht en soms zelfs diabetes type 2.