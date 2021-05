De terrassen zijn een week open maar op veel plekken blijven ze leeg

,,De strenge restricties en het slechte weer zijn voor veel ondernemers een bittere pil’’, constateert de woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland een week na de beperkte openstelling van de terrassen. De brancheorganisatie heeft al verschillende signalen binnengekregen dat ondernemers de terrassen maar gesloten houden. Om hoeveel procent het gaat, durft zij niet te zeggen.



FNV Horeca krijgt diezelfde geluiden, maar dan via het horecapersoneel. ,,De omzetten die ondernemers zouden moeten maken om het rendabel te houden, zitten er gewoon niet in’’, zegt bestuurder Edwin Vlek. Volgens hem blijven de terrassen op veel plekken leeg, vallen de reserveringen tegen en is de situatie hier en daar ‘bedroevend’.



Vlek: ,,De eerste dag was het zonnig weer. Iedereen was enthousiast en blij dat de terrassen na een half jaar sluiting weer open konden. Maar het slechte weer heeft flink roet in het eten gegooid.’’



Volgens KHN kunnen sommige ondernemers inspelen op het koudere weer met heaters, dekentjes of overkappingen. Zo ook horecatycoon Won Yip uit Amsterdam. De eerste week terrasomzet van het grand café Majestic op de Dam bij de Bijenkorf is hem niet tegengevallen. ,,Ik moet er wel bij zeggen dat ik met een inktzwart scenario rekening had gehouden. En ik zeg het ook onder voorbehoud, want het was meivakantie. Ik ben benieuwd hoe het volgende week zal zijn. Het weer zal ook bepalend zijn.’’