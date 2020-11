De Veertigers over eten: ‘Bij ons thuis mocht er stroop over de bruine bonen. Of slasaus’

PodcastIn de nieuwe podcast De Veertigers praten presentatoren Sander de Heer (45), Wytske Kenemans (40), Jet Sol (49) en Manuel Venderbos (44) over grijze haren, vriendschappen, relaties, werk, geld, seks, familie en zichzelf. Vandaag gaat het over eten: herinneringen aan vroeger en hun eetpatroon nu.

Couscous met verse koriander, een naanbroodje met humus en een hele serie koolhydraatarme vleesvervangende glutenvrije producten. Dat is voor veel veertigers nu heel normaal. Maar ze weten nog goed wat het is: het avg’tje, oftewel de heilige drie-eenheid van aardappelen, vlees en groente. Hoe is het viertal culinair opgevoed?

Quote Het was vroeger wel primitie­ver maar het was geen oorlog Manuel Wytstke gooit het maar meteen op tafel: ze at vroeger niet al te best. Haar moeder ontdekte haar kooktalent pas een jaar of drie geleden, toen ze met pensioen ging. ,,We hebben onze hele jeugd best wel beroerd gegeten.” Ratatouille uit een blikje dat in de oven verdween met kaas zodat er een korstje op kwam. Boerenkool en bloemkool. ,,Bloemkool met een papje, worst en nootmuskaat. Ze kookt nu heel lekkere dingen. Dat heeft ze echt goed gemaakt.”

Bij Manuel thuis was het ook geen feest. ,,Ze heeft echt haar best gedaan maar het was bijzaak. Er moest gevoed worden.” Het was een andere tijd. ,,We aten wel bruine bonen op donderdag. Er mocht geen mayonaise op maar wel slasaus. Of schenkstroop. Ik vond het niet vies, maar ik dacht ook niet: yeah.” ,,Dan aten wij nog culinair”, zegt Sander. ,,Als ik dit zie...” Het viertal mag proeven. Het valt mee, is het oordeel. Manuel: ,,Het was vroeger wel primitiever maar het was geen oorlog.”

Voor Jet was het anders. Haar vader kookte altijd. En dat was maar goed ook. ,,Die kan echt een stuk beter koken dan mijn moeder.” Indisch eten natuurlijk, vanwege zijn roots, maar ook de Hollandse pot. ,,Met een beetje sambal erbij.”

Eten met stokjes

Er zijn veel verschillen tussen de generaties. De dochter van Sander leert opa en oma met stokjes eten en de zoon van Jet at nooit het kindermenu. ,,Serieus, die eet alles. Die zei een keer ‘Ik hoor jullie over Michelin’. Wat is dat?” Hij mocht een keer mee en maakte toen aantekeningen in een boekje en stelde volop vragen.

Er komt Smac op tafel. Manuel at het een keer per week. ,,Het ruikt naar kattenvoer.” Wytskes katten eten dit niet. ,,Dit ging door de macaroni.” Elke dag kwam er vlees op tafel. Manuel kreeg ook geregeld een hele prei geserveerd met ham en kaas eromheen. ,,Zoals met witlof?” ,,Ja, dat was goor!”

Quote Ik kan nu de groenten zelf snijden Sander Culinair opbloeien, dat gebeurde bij de veertigers pas later. ,,Het gaat wel langzaam", zegt Jet. ,,Dan maakte ik lasagne met zalm en spinazie en dan dacht: dit is wel lekker.” En Sander, kan die koken? ,,Eh, ja. Ik denk het wel. Ik ben geen keukenprins, maar ik vind het wel leuk om voor verse groenten naar de markt te gaan. Goed vlees, goed visje. Om goed te eten.” Hij is naar eigen zeggen ‘van de wokgeneratie’: hij kan het aantal keren dat hij zakken gesneden groente in de pan gooide met vlees of vis erbij niet tellen. ,,Ik kan nu de groenten zelf snijden.”



Jet ontdekte pas toen ze in Rotterdam ging wonen allerlei exotische ingrediënten in de toko's. ,,Tot groot plezier van mijn buren. Want dan had ik weer veel te veel gemaakt.”

Wytske past haar kookstijl aan aan de smaak van haar kinderen. ,,Ik maak van pasta vaak wat meer. Dat vries ik dan in zodat zij dat kunnen eten als wij iets pittigs willen eten.” Eten met kinderen is sowieso ingewikkeld. Wytskes kinderen eten wel vanaf het begin al alles. Ook met ‘dingetjes erin’ waar de kinderen van Manuel over zeuren. Zelf heeft ze de kinderen eerst groenten leren eten. ,,Toen ze dat lustten, kregen ze pas fruit.” Manuel heeft bij beide kinderen van jongs af aan er ‘haringen in geduwd'. Geen garantie voor succes. De een vindt haring nog steeds lekker, de ander helemaal niet.”

Alle vier de ouders verstoppen trouwens groenten in het eten. Sander is er stellig over: ,,De blender is onze grootste vriend.” Voor de smoothies én de pastasauzen. ,,Gemalen groenten, maar daar trappen ze in.” Vroeger mocht Wytske drie dingen die ze echt niet hoefde te eten schrappen. Macaroni, zuurkool en pilav stonden daarop. ,,Als we dat dan aten, dan hoefde je dat niet te eten. Wel eentje, want stel dat je het ineens wel lekker vond, dan kon je iets anders op je lijstje zetten.”

Sprinkhaan

Het gekste dat ze heeft gegeten? Jet houdt het op kwal en sprinkhaan. ,,Hartstikke lekker.” ,,Ik denk levende meelwormen", zegt Wytske. ,,Maar dat was omdat ik aan het filmen was voor het Wereld Natuur Fonds. Was niet iets dat ik elke donderdag op het menu zet.” Sander at ooit hond. ,,We waren aan het backpacken in Laos en de eigenaar van het hostel was jarig en had gezegd: feest bij het hostel. Barbecue en gratis eten voor de backpackers. We zagen in de schaal een gebit liggen.” Het ontnam hem die avond de lust om nog vlees te eten. Manuel komt niet verder dan sprinkhaan. ,,Je hebt wel sprinkhaan gegeten?” vraagt Jet. ,,Dat had ik helemaal niet achter je gezocht.”

Hopjesvla

Wytske heeft hopjesvla meegenomen. ,,Van die reclame.” Moehoe, blabla, we maken Domo-vla. Moehoe, blabla. Hopjes, vanille en chocola... ,,Ik ging naar de winkel en vroeg me af: zouden ze het nog maken?” En ja hoor, het bleek gewoon nog te bestaan. ,,Hoe at jij het?” vraagt Manuel. ,,Met bruine bonen en slasaus", zegt Wytske, wat tot hilariteit bij de anderen leidt. Manuel: ,,Ik vraag het, omdat ik het altijd at met yoghurt, een scheut roosvicee erdoor en dan roeren.” ,,Jullie waren wel een beetje raar hoor", vindt Jet. ,,Nou, alleen ik deed dat hoor", antwoord Manuel. ,,Mijn zussen vonden dit ook echt heel raar dat ik dat deed.”

Dit zijn De Veertigers

Jet Sol (49) is presentator (RTL, Omroep West, RTV Rijnmond, Tros). Is dol op literatuur en koken en trouwde op haar 40ste met grote liefde Kevin. Uit een eerdere relatie heeft ze een zoon van 18.



Manuel Venderbos (44) is presentator van De Ochtend Show to go op onze site. Maakte radio (3FM) én tv (Galileo, Jong). Heeft een vrouw, een zoon (9) en dochter (12). Is dol op hardlopen, strakke shirtjes, zaalvoetbal en drop.



Sander de Heer (45) is radiomaker (3FM, 538, Radio 2, Sublime). Hij is net met vrouw, dochter (6) en zoon (2) van de stad verhuisd naar het bos en heeft het mountainbiken ontdekt.



Wytske Kenemans (40) is vers bij de club van 40 en moeder van een zoon (4) en dochter (1). Is vooral bekend als presentator op SBS6, RTL én als dj op Fresh FM. Organiseerde vroeger dancefeesten met haar broer en vindt dat je als veertiger nog steeds prima naar een feestje kunt. Sport, danst en reist - nou ja, vóór corona dan.

Luister hier alle afleveringen van De Veertigers:

De Veertigers is ook te beluisteren via Spotify of Apple Podcast.

