Deze bakker bij Heel Holland Bakt mokt over oordeel en ziet slagroom verdwijnen

Koken & EtenBakkers klaar, bakken maar. Die woorden klonken weer in de baktent, want het negende seizoen van Heel Holland Bakt is vanavond begonnen.

Wat raar, op zaterdag! André van Duin kon het nauwelijks verwerken. De uitzending van het populaire bakprogramma is altijd op zondag geweest. Maar dit seizoen moeten fans de zaterdagavond vrij houden. ,,Alles went, ook een tent”, aldus de presentator van Heel Holland Bakt, met een knipoog naar de uitdrukking ‘alles went behalve een vent'. Hij was er een beetje van in de war. Gelukkig had aflevering numero 1 wel een thema. ,,Cake, omdat u eerst op zondag ‘keek’.”

Van Duin was meteen op dreef met zijn grapjes, maar de kandidaten kampten met opstartproblemen. Voor de signatuuropdracht moesten de bakkers de cake uit het thema in een slagroomtaart verwerken . Geen dertien-in-een-dozijntype natuurlijk, het is wel een wedstrijd. Het moest een geheel eigen versie zijn, zo kregen de tien kandidaten te horen. Bij een slagroomtaart mocht één ingrediënt natuurlijk niet ontbreken (precies, de slagroom), maar kapster Inge had meteen al slagroom die niet goed was. ,,Geschift.” Lynn had te weinig. Die was gepikt, meldde ze. Zeynab had geen probleem. Haar slagroom was top. Enzo's lactosevrije variant kon ook de goedkeuring van Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden wegdragen.

Tien tinten roze koeken

Roze koeken, nog zo'n klassieker. Bij de technische opdracht stonden de typische middelbareschoolkoeken op het programma. Lastig voor de Griekse Yannis, die ze niet kende en nooit had gegeten. ,,Ik weet niet wat ik moet doen", zei hij lachend. Mary had met haar Schotse achtergrond hetzelfde probleem. Niet dat het bij de anderen als een zonnetje ging. Dopen - de koeken hoor je te dippen in het glazuur -vertaalden sommigen als ‘onder smeren’. Veel exemplaren leken meer op dripcakes. Niet dippen maar drippen dus. ,,Tien tinten roze", concludeerde Van der Heijden bij het zien van de tientallen koeken. De jury vond weinig perfecte exemplaren, maar die van Mary en Zeynab oogstten lof.

Volledig scherm Zeynab bakte een prachtige én heerlijke bruidsjurk van madeleines. © Omroep Max

Dag twee gaf nieuwe kansen. Een pittige opdracht want het spektakelstuk moest bestaan uit minimaal veertig madeleines. Hoe die eruit moesten zien? Met een buikje natuurlijk. ,,Net als ik”, zoals Van Beckhoven. Zo'n verfijnd Frans cakekje vereist nogal wat technische vaardigheden. Zeker als je dan ook nog gaat experimenteren met vormen, zoals Juliaan deed. Hij gebruikte Sint Jacobsschepen.



Het is al moeilijk genoeg om een bouwsel te maken zonder extra gedoe. De bakkers gingen los met hun vormen: de jury beoordeelde een pauw, een theepot en een bruidsjurk. En ook ‘gewoon’ een toren, zoals Tom maakte. Wel eentje met ‘topcakejes’, vond Van Beckhoven. Die van Lynn vielen juist een beetje te droog uit, vond de jury. Die middag waren ze nog goed, zei de 26-jarige verontwaardigd. ,,Proef zelf maar", tipte Van Beckhoven. Dat deed Lynn, een beetje mokkend.

Zeynab bakte 140 madeleines en was duidelijk de favoriet van de derde en laatste ronde. Van der Heijden kon geen foutje bekennen. ,,We hadden nooit eerder zo'n hoog niveau", zei ze over de groep. ,,Aan de bovenkant van de groep is het dringen.” Meesterbakker werd de studente Zeynab. Siham viel af.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.