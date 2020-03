Deze citruspers biedt echt iets nieuws (al is vers fruit altijd beter)

En, IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot. Producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en geeft antwoord op de vraag: ‘En, is het wat?’ Ditmaal test diëtiste Berdien van Wezel de zogenoemde Juicer, een citruspers van zo’n 400 euro.

De Juicer is een uitvinding van het merk Espressions, bekend van hun keukenmachines. Ze ontwikkelden een citruspers waarmee je twee soorten sapjes kunt persen. De ene fris en helder, de ander romig en vezelrijk. Met het apparaat kun je citrusvruchten en granaatappels uitpersen. Met het grootste gemak, zo luidt de belofte. Het apparaat, ook bedoeld voor de horeca, is te koop bij kookwinkels, de Hanos en de Bijenkorf voor tegen de 400 euro.

Zuur

Berdien van Wezel test regelmatig nieuwe producten op het gebied van voeding. Zelf drinkt zij weinig sapjes, want ze vindt de supermarktvarianten nogal zuur. ,,Smaken verschillen, maar persoonlijk vind ik de flesjes, pakken en zakken niet altijd even lekker. Bovendien geloof ik dat het zuur slecht is voor mijn tanden. Daarom hou ik het meestal bij vers fruit.’’

Het sinaasappelsap uit de Juicer vond ze daarentegen verrassend. ,,De eerste sapvariant is dun en licht van kleur. Het drinkt als gewoon vruchtensap, maar heeft wel dat kenmerkende schuimlaagje dat altijd op vers sap drijft. De tweede vond ik nóg lekkerder. De substantie is dik en voelt als een soort homogene massa. Zonder allerhande stukjes in je mond. Ik vergelijk het met een smoothie.’’

Bovendien vond de diëtiste het sap minder zuur dan supermarktsap en andere versgeperste varianten. ,,Het is heel zacht van smaak en licht zoetig.’’ Volgens de makers komt dat door het ontwerp van de perskegel, waardoor de bittere vruchtkern in de schil blijft zitten, in plaats van in je glas.

Volledig scherm The Juicer © The Juicer

Vitamine C

Voor mensen die weinig of geen fruit eten, is zulk sap een handig alternatief om toch vitamine C binnen te krijgen, vindt van Wezel. ,,Het is bekend dat versgeperst sap meer vitamine C bevat dan de meeste kant-en-klare sappen. Dus het loont om zelf je sapje te persen. Het vitamine C-gehalte blijft ook redelijk stabiel. Je kunt het dus best even bewaren in de koelkast.’’

Toch bevat een ‘hele’ sinaasappel meer voedingsvezels dan een uitgeperste, meent Van Wezel. ,,De vezels in het sapje zijn zo fijngemalen, ik vind het lastig beoordelen hoeveel het nog bevat aan vezels. Het heeft een meerwaarde, dat zeker.’’ Bovendien is sap gemaakt van meerdere sinaasappels. Daarom bevat het vaak veel fruitsuikers en meer calorieën. Dus één glaasje is voldoende, adviseert de diëtist.

Zwaar apparaat

Van Wezel denkt dat de gemiddelde Nederlander wekelijks sap drinkt. ,,Zeker gezinnetjes met kinderen schenken sap, zodat iedereen genoeg vitamine C binnenkrijgt. Voor wie het regelmatig gebruikt, is dit een goede aanschaf. Als je dat niet doet, zou ik het laten. Het is een zwaar apparaat, dat bedoeld is om op je aanrecht te staan en niet om in een of andere kast op te bergen.”



De citruspers is wel zeer gemakkelijk in gebruik, vindt Van Wezel. ,,Je haalt één keer de hendel naar beneden en je hebt een halve beker sap. En de onderdelen zijn gemakkelijk schoon te houden. Prijzig, maar een goed product.’’