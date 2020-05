Deze frittata van London Loy komt goed tot zijn recht bij een droge witte wijn

Wordt prosecco rosé het nieuwe zomerdrank­je van de toekomst?

30 mei Nippen van een glaasje rosé champagne of cava kon je tijdens deze zonnige dagen al doen op je balkon of in je tuin. Op prosecco rosé bleef het echter wachten. Tot nu: de Italiaanse regering heeft namelijk toestemming gegeven voor de productie van rosé prosecco en het zou weleens hét drankje kunnen worden van volgende zomer.