Deze groenten kunnen je darmen in de war brengen

Het korte antwoord is: ja, dat kan. ,,Maar dat geldt niet voor alle groenten, en ook zeker niet voor iedereen", legt Karine Hoenderbos uit. ,,Darmklachten door groenten komen vooral voor bij mensen met het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS).”



Bij deze aandoening heeft iemand regelmatig last van buikpijn, diarree of juist verstopping en een opgeblazen gevoel. ,,PDS komt veel voor: naar schatting heeft 10 procent van de Nederlanders er last van. De oorzaak ligt waarschijnlijk in een gevoeligheid van de zenuwen in de darmwand, waardoor je snel buikpijn voelt.”

Voor sommige mensen met deze aandoening kan het helpen om de voeding aan te passen. ,,Er zijn namelijk bepaalde koolhydraten, FODMAPs genaamd, die gassen kunnen vormen in de darm en daardoor de darmwand prikkelen en pijn geven. FODMAPs komen voor in sommige soorten granen, fruit, noten, bonen of in zuivelproducten. Ze komen ook in groenten voor, zoals in kool, artisjok, broccoli en uien.”

,,Maar let op: laat niet zomaar deze groenten, of andere producten met FODMAPs, helemaal uit je voeding weg", waarschuwt Hoenderbos. ,,Voor je het weet, zet je jezelf op een onnodig streng dieet. Bovendien kunnen PDS-klachten ook ontstaan door stress of hormonen. Heb je het idee dat je darmen gevoelig reageren op bepaalde producten en wil je weten of je PDS hebt? Op de website van de Maag Lever Darm Stichting kun je een test doen. Een gespecialiseerde diëtist (hier te vinden) kan je helpen om de puzzel tussen je darmklachten en voeding goed uit te zoeken.

