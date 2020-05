Deze heerlijke auberginestoof laat zich goed smaken met Franse witte wijnen

Na mij een tijdje middle of the road te hebben moeten bewegen omdat er een stroom aan usual suspects (vooral uit de supermarkten) diende te worden geproefd, was het heerlijk de afslag Armenië en Georgië te zien opdoemen. Wie denkt dat de wijnindustrie daar in de kinderschoenen staat, vergist zich.



Ruim 6000 jaar voor Christus waren ze in die postcodegebieden al serieus met wijndruiven in de weer. Beide landen eisen zelfs de eer op van de oorsprong van het wijn maken. Enfin, laat ze maar lekker bakkeleien, zolang het maar niet ten koste gaat van de kwaliteit. En dat is niet het geval.