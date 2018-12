Deze kerstdis van de super komt als beste uit de test

Ron Blaauw zien hannesen met een kant-en-klare ovenmaaltijd is toch een beetje alsof Klaas-Jan-Huntelaar opduikt in het derde elftal van voetbalvereniging Met Moeite Opgericht. Ietwat onwennig pulkt de sterrenchef het cellofaantje los en probeert hij het etiket onderop de verpakking te ontcijferen. Leesbril op. Bakje hoog boven zijn hoofd. ,,Ron, dat yoghurtje moet over de pompoen”, grijpt Karin Hamersma van de Amsterdamse kookboekenwinkel Mevrouw Hamersma - het proeflokaal van vandaag - al in. ,,En die rucola moet niet mee de oven in”, vult Maartje Nelissen van cateringbureau The Food Line-up aan. Chef-kok Leonardo Pacenti van restaurant Toscanini schudt meewarig het hoofd. ,,Als wij het al niet begrijpen, wat moet de gemiddelde consument dan?”



Het idee is simpel: we vroegen vier culinaire hoogvliegers om hun ongezouten mening over het kerstassortiment waarmee menig supermarkt in december haar schappen vult. Wie geen tijd, zin of kunde heeft om tijdens de feestdagen urenlang achter de pitten te staan, vindt bij de grootgrutter immers een karrenvracht kerstgerechten die hoogstens nog even de pan, oven of magnetron in hoeven. Het panel proeft een kleine dwarsdoorsnede; een enigszins willekeurige greep aan voor-, bij-, hoofd- en nagerechten. Omdat op het moment van proeven nog niet alle supermarkten hun kerstlijn hebben uitgestald, blijven er vier proefkonijnen over: Albert Heijn (Excellent), Lidl (Delicieux), Aldi (Prestige) en websuper Picnic (Henri).