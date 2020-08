Deze softdrink moet helpen met slapen, maar werkt het ook?

EN IS HET WATNooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordelen professionals producten en wordt antwoord gegeven op de vraag: ‘Is het wat?’ Ditmaal testen experts een drankje dat bedoeld is om lekkerder te slapen.

‘SIP.Sleep’ is zoals de naam al doet vermoeden een product voor een goede nachtrust. Het is een softdrink met sinaasappelsmaak, die je zo’n 45 tot 60 minuten voor het slapen gaan mag nuttigen. Met als resultaat dat je sneller in slaap valt, beter doorslaapt en daarom uitgerust wakker wordt, zo claimen de bedenkers.

De softdrink is zeker geen medicinaal slaapmiddel waarvoor je een doktersrecept nodig hebt, maar gewoon een blikje fris wat je bestelt via de site van SIP.Sleep. Prijs: 9.95 euro voor een 4-pack met vier blikjes.

Dat het geen medicinaal middel is wil ook zeggen dat de fabrikanten meer mogen claimen. Zoals ‘elke slok draagt bij aan een diepe, rustige slaap’, wat op de site van SIP.Sleep vermeld staat. Met dat soort beloftes moet je een beetje uitkijken, is het advies van Cees Renckens, voormalig-voorzitter van de Vereniging tegen Kwakzalverij. Wat wordt beweerd hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn.

Werking

Dat hoeft overigens ook weer niet zeggen dat er absoluut geen werking is. SIP.Sleep bevat magnesium, glycine, vitamine b6, valeriaan en passiebloem. Op bepaalde onderdelen zullen sommige van deze ingrediënten kunnen bijdragen aan een betere slaap, meent slaapexpert Floris Wouterson en auteur van het boek ‘Superslapen’. Een wetenschappelijke studie heeft bijvoorbeeld aangetoond dat magnesium op bepaalde manieren bijdraagt aan het tegengaan van slapeloosheid. Dat geldt ook voor glycine.

Maar of een combinatie van ingrediënten ook werkt, is vaak de vraag met dit soort producten. ,,In de gewone geneeskunde zijn we losgekomen van kruiden- en vitaminepreparaten, want er kunnen interacties ontstaan waarbij het ene ingrediënt het andere tegenwerkt’’, zegt Renckens. ,,Daar moet wetenschappelijk onderzoek naar gedaan worden. Maar dat is geen eis bij niet-medicinale middelen.’’ SIP.Sleep laat in hun reactie weten dat de medicijnfabrikant heeft toegezegd dat er bij hun product geen sprake is van interactie.

Ook betwijfelt Renckens of glycine, passiebloem en magnesium wel een echte werking hebben. Als het niet als geneesmiddel is aangemerkt door de farmacie, is de werking vaak minimaal, is zijn standpunt.

Valeriaan

Van valeriaan valt wel wat te zeggen, erkennen de experts. Alleen is dat bij SIP.Sleep in geringe hoeveelheden aanwezig. ,,Dus: is het voor de slaap, of enkel marketing?’’, vraagt Wouterson zich af. Vaak worden bij dit soort kruidenpreparaten kleine hoeveelheden toegevoegd om alle risico’s uit te sluiten.

Is het gevaarlijk? ,,Nee, zeker niet. Je kunt het prima drinken’’, zegt Renckens. Of het ook lekker is, is een ander verhaal. Wouterson vond van niet: ,,Er zit een klein beetje kunstmatige zoetstof in (sucralose), wat bij mij gepaard ging met slijmproductie. Dus ik vond het niet heel lekker, maar smaken verschillen.’’

Advies

Al met al zijn de experts sceptisch. ,,Je kunt het product proberen, maar net als bij zoveel middelen om de slaap te bevorderen, geldt: er bestaat geen quick fix’’, is Wouterson zijn standpunt. Zelf is hij voorstander van een algehele aanpak met gezonde voeding en ademhalingsmethoden. SIP.Sleep is het daarmee eens. Zij willen met hun product iets toevoegen aan gezonde slaapgewoonten.

