Deze tiramisu met twee soorten drank zou ook helpen tegen een kater

Hoe serieus je de claim moet nemen, is de vraag. Maar culinair auteur Letitia Clark zegt dat dit Italiaanse dessert elk moment van de dag geschikt is. Ook als je een kater hebt. Hoe dan ook: deze klassieker, met zijn romige vulling en lange vingers die nét nog bite hebben, is erg lekker.

Letitia Clark schrijft in haar net verschenen kookboek Bitterzoete honing dat ook inwoners van Sardinië dol zijn op tiramisu. ‘Ik zou ook niet weten waarom niet, want goed klaargemaakt is dit een van de lekkerste Italiaanse gerechten die er bestaan. Laat je dus niet afschrikken door matige tiramisuervaringen.’

Marsala en cognac

Clark - een Britse die haar hart verloor aan een Sardiniër en de keuken van zijn eiland - claimt zelfs dat deze versie met twee soorten drank (er zit marsala en cognac in) foolproof is. En dat zij er zelfs Sardiniërs mee verraste. ‘Ik heb het al heel wat Sardiniërs voorgezet, die het uitgeroepen hebben tot de beste versie die ze ooit geproefd hebben.’

En dus geschikt voor elk moment van de dag, want letterlijk vertaald betekent tiramisu ‘trek me omhoog’. Het is dus een opkikkertje. ‘Het is dan ook niet alleen lekker als dessert: het is perfect als ontbijt na een zware nacht, omdat de drank en de koffie zowel tegen een kater helpen als de benodigde cafeïne leveren’, meldt Clark.

Je kunt individuele porties maken in flinke koppiekoppen of een grote schaal maken, waar iedereen grote lepels uit kan opscheppen.

In de podcast Achter het Verhaal vertelt redacteur Ellen den Hollander over haar poging dit dessert te maken:

Tiramisu (voor 4 snoeperds of 6 asceten)

Ingrediënten

3 eieren, gesplitst

100 g fijne kristalsuiker

500 g mascarpone

200 ml sterke zwarte (espresso)koffie

80 ml marsala

1½ eetl. cognac

20-24 lange vingers (savoiardi)

5 eetl. cacao, voor het bestuiven

Bereiding

Klop in een kom de eidooiers en suiker met een elektrische mixer (of een standmixer) tot ze dik, bleek en schuimig zijn. Spatel de mascarpone er handmatig door tot hij volledig opgenomen is.



Klop in een kleine kom de koffie, marsala en cognac door elkaar.



Klop de eiwitten tot zachte, romige pieken, dus niet zo stijf dat ze droog worden. Spatel ze heel voorzichtig door het mascarponemengsel, zodat er zo min mogelijk lucht verloren gaat.



Doop de helft van de lange vingers in het koffiemengsel: kort, maar wel zodanig dat ze volledig kopje-onder gaan. Ze mogen niet krokant meer zijn en evenmin doorweekt, maar iets daartussenin. Ik doop, wacht een seconde, keer ze en wacht weer een seconde en haal ze er dan uit. (Het loont om dit precies te doen, want niemand wil een drijfnatte tiramisu.)



Schik de lange vingers op de bodem van een serveerschaal. Schep de helft van het mascarponemengsel over deze koekjeslaag en strijk het gelijkmatig uit. Maak weer een vochtige koekjeslaag en eindig met een tweede mascarponelaag erbovenop. Bestrooi met de cacao en laat de tiramisu ten minste 2 uur opstijven in de koelkast.



Als je wilt kun je vlak voor het serveren nog wat cacao toevoegen, maar ik vind het zelf lekkerder als de cacao een beetje in de room gesmolten is.