Deze vier toprestaurants zijn de sterren van hun regio

,,Gaaf, heel gaaf!", roept chef Michael Schook, een van de drie eigenaren van het Rotterdamse restaurant Héroine, als hij de trofee in handen heeft. Het restaurant kreeg een 8,3 toen recensent Lot Piscaer er kwam eten. Fred de Neef, Michael Schook en Eva Eekman van Héroine in Rotterdam over hun restaurant dat sinds een half jaar bestaat:

Ook bij de collega's uit Alphen aan den Rijn was er blijdschap. Brasserie Buuren kreeg de prijs uit handen van Derk Westra, chef van de redactie van AD Groene Hart. Gastheer Sascha Veerschild en chef-kok Stefan Fortuin. Voor hen Veereschild en Fortuin is het hun tweede Gouden Pollepel. Bovendien eindigden ze ook nog enkele keren in de top5. ,,Vandaag zouden we dus net zo goed de prijs voor de constante kwaliteit kunnen uitreiken'', vond redactiechef Westra.

Veereschild: ,,Dit doet zoveel voor onze zaak. Vanaf het moment dat de recensie in het AD Heeft gestaan, is het een gekkenhuis. Toen bekend werd dat we gewonnen hadden, werd het nog gekker. We zitten stampvol en moeten wekelijks mensen teleurstellen.''