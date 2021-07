Deze vijf ingrediënten moet je gebruiken voor een fantastische pesto

Bespaar niet op je pijnboompitten, zegt Jansen. ,,Pijnboompitten in grote voordeelzakken vind ik vaak van lagere kwaliteit en kunnen gerechten een metalige nasmaak geven", stelt ze. ,,Vaak worden verschillende soorten gemengd. De boosdoener is een bepaalde kleine en grijzige soort pit. Ook hier is het weer belangrijk om ingrediënten van goede kwaliteit aan te schaffen. Daarvoor hoef je je niet rot te zoeken, goede pijnboompitten zijn ook gewoon in de supermarkt verkrijgbaar.”



Als het gaat om welke kaas er in de pesto hoort, verschillen Jansen en Kocatepe van mening. Janine gebruikt normaal ook Parmezaanse kaas, maar als die er niet is kan wat haar betreft oude pecorino ook. Maar volgens Kocatepe is er maar ruimte voor één kaas in de pesto. ,,Gebruik alleen Parmezaanse kaas en rasp deze altijd zelf! Een zakje met geraspte kaas is niet goed genoeg. Pecorino heeft een totaal andere smaak dan Parmezaanse kaas en past er in mijn ogen totaal niet bij.”