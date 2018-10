Deze voedseltrends gaan ons leven veranderen

Marketingdeskundige Paul Moers is zeker niet verbaasd over de introductie van de voedselprinter. ,,Oh ja, dat gebeurde al veel langer. Een aantal jaar geleden was er ook al zoiets als een pizzaprinter.'' In zijn boek De wet van de paracetamol schrijft hij onder andere over de exponentiële groei van technologie. ,,Wat je ziet is dat al onze behoeftes al zijn vervuld. Nu verschijnen dingen op de markt waar niet per se vraag naar is, maar waar je uiteindelijk niet meer zonder kunt. Je kunt je voorstellen dat zo'n printer retesnel is, en voor bijvoorbeeld snackbars heel handig kan zijn.''