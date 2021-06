Deze wijnbar verrast gasten de komende tien jaar elke week met andere kaas: ‘Eerste valt in categorie stink’

Familie Yeghishyan wil Nederland vertrouwd maken met Armeense producten: ‘De rest hebben jullie al’

3 juni Winkels met puur Armeense producten? Daar heb je niet er niet zoveel van in Nederland, zegt de Zwolse familie Yeghishyan. Vanuit hun nieuwe zaak in de wijk Assendorp willen ze Nederlanders bekend maken met de Armeense keuken. Daar zullen ze het ook van moeten hebben, want van de circa vijftig Armeense families in Zwolle kunnen ze niet bestaan.