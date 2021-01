Deze zes vegarestaurants hebben nog geen Michelin-ster, maar verdienen er wel een

Koken & etenIn Frankrijk heeft voor het eerst een veganistisch restaurant een Michelin-ster gekregen . Of een vegan- of vegarestaurant in Nederland dit jaar óók een ster zal krijgen? Als het aan de Vegetariërsbond ligt zijn er zeker kanshebbers.

Of Nederland vanaf dit voorjaar net als Frankrijk een vegarestaurant zal tellen met een Michelin-ster houdt het bandenconcern nog even geheim. Op 29 maart verschijnt de nieuwe culinaire gids pas. Maar zijn er wel vegan- en vegarestaurants die die eer verdienen?

,,Veelal krijgen vooral veganistische fastfoodrestaurants aandacht”, zegt Erwin Polderman van de Vegetariërsbond. Zo kun je in Amersfoort sinds kort een vegan kapsalon eten. ,,Het is tijd dat het hogere segment meer in de schijnwerpers komt te staan. Daar zijn er vooralsnog niet al te veel van.” Dit zijn de restaurants die best een Michelin-ster verdienen:

1. WakaWaka Utrecht

Met het LekkerVega-keurmerk voor restaurants zet de Vegetariërsbond restaurants met een bovengemiddeld aantal vegetarische opties op het menu. ,,Restaurant WakaWaka in Utrecht is met deze prijs gecertificeerd én is de winnaar van de VeganAwards in 2020’’, aldus Polderman. ,,Dit restaurant verdient in ieder geval een Michelin-ster.”

2. Morris & Bella Amsterdam

Bij restaurant Morris & Bella in Amsterdam spelen groenten en veganistisch de hoofdrol. De kaart is 100 procent vegan, máár op verzoek kun je bij het reserveren een vegetarisch gerechtje of een stukje vlees of vis laten maken. ,,Ook dit restaurant kreeg het LekkerVega-keurmerk ‘Goud’”, laat Polderman weten.

3. Gys Utrecht

Gys verdient ook een ster volgens de Vegetariërsbond: ,,Dat komt door hun creatieve keuken. Het is een positieve kartrekker en inspirator in deze coronatijden.” Het restaurant heeft twee vestigingen in Utrecht en is wederom gecertificeerd met het eerder genoemde keurmerk ‘Goud’.

4. Bij Albrecht Eindhoven

Dit restaurant in Eindhoven werkt met dagverse producten en streeft naar ‘zero waste’, dus geen verspilling. In dit restaurant maak je een keuze uit een 4-, of 5-gangen diner. Bij Albrecht is aangesloten bij Dutch Cuisine, de Vegetariërsbond en de Nederlandse Vereniging voor Veganisme.

5. De Nieuwe Winkel Nijmegen

Polderman beschrijft De Nieuwe Winkel als een restaurant met een prachtige locatie met een fantastische gastronomie, gebaseerd op planten in de achtertuin. Vegetarisch kan een onderdeel zijn van de wisselende en vaak niet gespecificeerde menukaart, maar deze kunnen geweigerd of overgeslagen worden. Te vinden in Nijmegen.

6. Restaurant Gaia Diepenveen

Dit restaurant is 100 procent vegetarisch, maar meer dan de helft hiervan is ook nog eens veganistisch. Het restaurant hoort bij het hotel in Diepenveen en serveert op hoog niveau fijne gerechten. Restaurant Gaia is door de Vegetariërsbond gecertificeerd met het LEKKER VEGA Keurmerk ‘Goud’.

