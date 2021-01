Dit fastfoodrestaurant is zó populair, dat het zorgt voor verkeerschaos (en nu dicht moet)

Het leek wel alsof Feyenoord moest spelen in een volle Kuip. Het was enorm druk rondom de Veranda op Zuid. Maar er werd niet gevoetbald, de toeterende auto's stonden in de rij voor een wafel. Het verkeer hoopte op en werd een chaos. Peter van Leeuwen, eigenaar van het Hollywood Café, belde de politie en de gemeente omdat zijn drive-thru té druk bezocht werd. Zó druk zelfs dat er file ontstond van bijna een kilometer. In goed overleg is besloten dat het restaurant tot maandag gesloten blijft.