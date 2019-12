Dit gerecht is voor alle eenzame zielen met kerst

Mac & cheese

Dit is een eenpansgerecht uit de magnetron voor eenzame zielen rond kerst.

- 100 g macaroni

- 1 dl water

- zout

- 80 ml melk

- 100 g geraspte kaas naar keuze

- eventueel paprika, in zeer kleine blokjes

- eventueel smac (of vegetarische hamblokjes), in zeer kleine stukjes



Doe de macaroni in een magnetronschaal, met water en zout. Zet de magnetron twee minuten op vol vermogen. Roer de pasta goed door. Herhaal dit een paar keer en check steeds of de macaroni al gaar is (gebruik ovenwanten!) Voeg eventueel wat extra water toe. Roer zodra de pasta gaar is de melk en kaas erdoorheen, eventueel aangevuld met extra ingrediënten.



Zet de magnetron steeds 30 seconden aan, om de kaas te smelten. Roer goed door. Herhaal dit tot alle kaas is gesmolten en er een romige saus ontstaat. Eet de mac & cheese direct op. Restjes kun je opnieuw verwarmen met een scheutje extra melk of tranen.