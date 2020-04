Dit is de beste tompouce uit de supermarkt

De Hollandse tompouce is een afgeleide van de millefeuille (duizend laagjes), gebak van twee lagen bladerdeeg met room ertussen dat in Frankrijk al zo’n vierhonderd jaar in de etalage ligt. Aanvankelijk kwam de lekkernij ook in ons land in tal van gedaantes en smaken voor, weet de Amsterdamse banketbakker Cees Holtkamp. ,,Op een gegeven moment zijn Nederlanders ze roze gaan maken en daar komen we niet meer vanaf. Banketbakkers zijn heel conservatief: de mensen vragen, wij draaien.’’