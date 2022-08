Dit is de lekkerste versie van Máxima's lievelingskoekje (maar hij bevat niet dat ene heerlijke ingrediënt)

Koken & EtenEen uitgebalanceerde vulling die niet te zoet is. De alfajor van Fabiana Ocaranza is uitgeroepen tot beste ter wereld. Een prestigieuze prijs voor deze delicatesse die mateloos populair is in Argentinië. Ook onze koningin is dol op deze koekjes.

Dagelijks vinden zes miljoen (!) alfajores hun gang naar Argentijnse magen. Dat zijn er zeventig per seconde. Van het ijskoude zuiden tot het tropische noorden, de Argentijn gaat prat op zijn eigen versie: iedere regio in het immense Zuid-Amerikaanse land voegt zijn eigen regionale twist en smaak toe. Dat betekent dat je zomaar mango, avocado, rode biet, papaja of kweepeer in je alfajor omhuld met chocola kunt terugvinden.

De van origine Arabische vulling van amandelpasta, noten en honing kreeg via de Spanjaarden voet aan Latijns-Amerikaanse grond en met name Argentinië. Het transformeerde zich daarna in de alfajor die zich nu laat omschrijven als twee ronde koekjes met daar tussenin meestal dulce de leche (karamelroom van gecondenseerde melk).

Wat is de allerbeste alfajor?

Die enorme variëteit en trots moest dit jaar maar eens goed gevierd worden met een wereldkampioenschap, zo was de gedachte bij de Argentijnse zoetekauwen. De jury had er een zware kluif aan met maar liefst 350 verschillende alfajores die zij blind proefden afgelopen weekend.



Het kampioenschap duurde van schrik een dag langer. De meerderheid van de koeken kwam uit Argentinië zelf, maar ook - onder meer - Brazilianen, Canadezen en Spanjaarden stuurden hun lekkernij op. De vakjury lette onder andere op de relatie tussen biscuit en vulling, de complexiteit en topping, en dat in maar liefst vijftien categorieën.



Terwijl zij zich dagenlang smikkelend opsloot, slenterden twaalfduizend Argentijnen langs de verschillende producenten die trots hun zoete waar hadden uitgestald op de eerste verdieping van een winkelcentrum in hoofdstad Buenos Aires.

Volledig scherm De winnaar van het eerste wereldkampioenschap: Milagros de Cielo. © Facebookpagina producent Milagros de Cielo

‘Als fluweel tegen het gehemelte’

Uiteindelijk werd de ‘Mousse al licor’ van het merk Milagros de cielo (‘Wonderen uit de hemel') tot winnaar gekroond. ,,Alle zintuigen werden goed geprikkeld. De vulling van chocolademousse had de juiste vochtigheid en was niet plakkerig. De chocolade was erg goed. Dit is een zeer uitgebalanceerde en harmonieuze alfajor. En de mousse had niet te veel alcohol", aldus juryvoorzitter Cristian Ponce de León. ,,Het streelde als fluweel tegen het gehemelte.”



Opvallend was dat het product van de winnaar geen dulce de leche bevat, een trend die al wat langer gaande is. Ook de wereld van de alfajor wordt exotischer en minder traditioneel. Iets waar Argentijnen nog wel aan moeten wennen.

Groot geheim

Fabiana Ocaranza, de winnares - door het dolle van blijdschap - zit al 22 jaar in het vak. Toch is de Argentijnse spaarzaam met haar uitleg over het succes. ,,We stoppen er veel liefde in. Dat is naast het plezier toch het belangrijkste ingrediënt. We denken constant aan de consument die gewoon iets lekkers wil eten.”



Welke likeur erin gaat, blijft geheim. De chocolade heeft zo'n 70 tot 80 procent cacao en de vulling is precies 50 gram. ,,Het is de lieveling uit ons assortiment. Ik houd van de hele zachte zoete smaak", glundert ze trots.

Volledig scherm Juryvoorzitter Cristian Ponce de León met de 350 deelnemende alfajores. © Peter Schouten

Koninklijke koekjes

Wie minder te verbergen heeft, is onze koningin Máxima. Op haar 49e verjaardag deelde zij haar moeders recept van alfajores op sociale media. ,,Ik ben met alfajores opgegroeid, het zijn mijn lievelingskoekjes”, zo schreef de koningin. De organisatie van het wereldkampioenschap laat weten trots te zijn op Máxima die volgens hen dé culinaire ambassadeur van de alfajor is.

Naast die van onze koningin zijn er online uiteraard veel recepten te vinden. Maar goed, liever nogmaals een poging om bij de winnares van het wereldkampioenschap haar geheim te ontfutselen. ,,De koekjes moeten smaakvol en consistent zijn met een stevige maar niet al te zoete vulling. Delicaat is het toverwoord.”

Zelf de koekjes maken die onze koningin zo graag zelf maakt? Lees hier het recept.

