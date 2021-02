Dit is de winnaar van Heel Holland Bakt

Eric, Elizabeth en Thijs kregen twee kansen om zich van hun beste kant te laten zien. Deze keer geen drie, zoals in de andere ronden dus: de technisch ronde bestond uit een gebakje-met-een-dakje. Presentator André van Duin: ,,Twee lijkt lekker makkelijk.” Maar dat is niet zo, waarschuwde hij alvast. ,,Jullie hebben anderhalf uur voor een gebakje met een dakje. ,,It giet oan", zoals Eric het uitdrukte.

Ze moesten een sloffentaartje maken met fruit. Daaroverheen moesten de finalisten een suikerbolletje maken: het dakje. Thijs was behulpzaam als altijd: zelfs in de finale voelt hij zich niet te goed om Elizabeth te helpen. ,,Ik ga nu niets meer delen", zei Eric lachend, als hij in de smiezen heeft wat de bedoeling is. Dat dakje was een hele klus: de bakkers hadden meerdere pogingen nodig om iets te fabriceren. ,,Reservedak", noemt Thijs zijn 'jampot’ die hij heeft gemaakt. ,,Anders doe je gewoon glazen bakje erover, Robèrt ziet dat niet joh", zei Van Duin nog. ,,Het is de finale maar."

Quote Voelt lekker, eindelijk een opdracht gewonnen Eric Van Beckhoven betoonde zich trots op de drie taartjes: op alle exemplaren zit een dakje en dat is al heel wat. Hij betoont zich over die van Thijs 'heel tevreden'. Elizabeths taartje blijkt minder geslaagd. ,,Net geen lekker taartje", vond hij. Jurylid Janny van der Heijden vond vooral de 'doorgeslagen’ room niet aangenaam. Erics dikke dak was mooi helder en zijn taartje kreeg als oordeel 'fraai, maar helaas niet helemaal gaar'. Plussen en minnen, zoals Van Beckhoven het samenvatte. Toch was het exemplaar van Eric de beste. ,,Voelt lekker, eindelijk een opdracht gewonnen.”

Sokken met duimpjes omhoog

Het spektakelstuk moet de doorslag geven. Acht uur mochten ze bakken. Vier uur op dag 1 en vier op dag 2. Voor deze opdracht moesten de drie finalisten een hele berg verschillende patisserie-lekkernijen maken: 55 in totaal, met in hun achterhoofd de liefde, want dat was het thema. Eisen: 18 identieke luxe eclairs, een spiegeltaart, 12 hartige koekjes, 8 bladerdeeg gebakjes,15 petit cremes én een showstuk van nougatine. ,,Ik dacht eerst: geweldig”, zei Elizabeth. Een mooie tekening van haar dochter moest haar geluk brengen. Thijs kreeg van zijn vriendin een klavertje vier en van zijn ouders sokken met duimpjes omhoog. Eric: ,,Ik heb geen talismannen of gelukbrengers. Dat heb ik niet nodig.”

Quote Je armen verzuren, je ziet een ukelele aan voor een doedelzak André van Duin Vier uur achtereen roeren, bakken en kloppen gaat je niet in je koude kleren zitten, daarom stond Van Beckhoven achter de draaitafel en dansten Van Duin en Van der Heijden om de stemming er een beetje in te houden. Er lukte heel veel, ondanks dat de tijd vloog: Thijs was dolblij dat zijn Cupido goed lukte en Eric krijgt zijn halve bollen netjes uit de vorm. ,,Een uitputtingsslag", aldus Van Duin. ,,Je armen verzuren, je ziet een ukelele aan voor een doedelzak.” Het werd al donker toen de drie bakkers hun laatste vormen vulden en bladerdeeg uitrolden. ,,Wat een dag", verzuchtte Thijs toen ze proosten bij een laatste drankje dat ze bij een kampvuur dronken en filosofeerden over wie de winnaar zou worden de volgende dag.

Op dag twee meldde Van Duin geen oog dicht te hebben gedaan vanwege de zenuwen. Het probleem van Van der Heijden is meer het proeven. De drie bakkers moeten een hele kraam bij elkaar bakken dus dat betekende véél verschillende baksels. Thijs had een nachtmerrie gehad. ,,Dat er een extra opdracht tussendoor kwam.” Dat bleek mee te vallen. En de drie finalisten kregen ook nog hulp van de jury: die zorgden ervoor dat hun kramen in orde waren. Van Duin loopt rond met een iPad: familie en geliefden bleken vrolijke en lieve video's te hebben ingesproken. Elizabeth schoot ervan vol. ,,Ik mis ze zo.”

Eric was zo gegroeid, vond de jury, maar er waren we kritiekpunten. ,,Het lekkerst waren je kaaskoekjes", meldde Van der Heijden. Elizabeth had 'bubbels’ van liefde verzonnen met bellenblaas. Van Beckhoven vond de presentatie in de kraam - vol harten en de kleur rood - erg mooi. Wel een beetje ingetogen, maar met knallende accenten, aldus Van der Heijden. ,,Ik zag niet alleen de liefde, ik proef ze ook", zei Van Beckhoven. Thijs imponeerde de jury met zijn Cupido van nougatine. ,,Wow, ik heb smaakexplosies gehad", reageerde Van Beckhoven. ,,Ik ben onder de indruk, Thijs. Je hebt mooi smaakgevoel.” Ze was alleen teleurgesteld in zijn millefeuille. ,,Te dik uitgerold", concludeerde Van Beckhoven.



De jury laat de bakkers lang in onzekerheid. Eerst proeven de families en geliefden en oud-kandidaten de taarten en koekjes. Dan gaat de gouden envelop eindelijk open. De winnares is.... Elizabeth. Bij de van oorsprong Arubaanse winnares uit Spijkenisse knalt haar blijdschap van haar gezicht. Ze juicht en springt. Thijs en Eric en alle aanwezigen klappen uitbundig.

