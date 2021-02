Dit is El-star, appelcider uit de Betuwe

,,Je bent te vroeg’’, zegt fruitteler en fruithandelaar Kees van Blijderveen. ,,Rond de klok van drie uur was beter, da’s een mooi moment om een flesje cider open te trekken. Maar als je wilt, proeven we wat eerder vandaag. Cider is leuk als er iets te vieren is, maar het hóéft geen feest te zijn. Mijn vrouw en ik drinken vaak ’s avonds een glaasje, ook in de winter. Het alcoholpercentage van 7 procent is perfect: je proeft lichtjes dat er alcohol in zit, maar de appel domineert.’’