Dit is waardoor jongeren frisdrank drinken heel normaal zijn gaan vinden

Cola, Fanta, Sprite en Spa fruit zijn de favoriete drankjes van jongeren (53 procent) en ook ijsthee is met 19 procent een populaire frisdrank. Bijna een derde van de bijna duizend bevraagde jongeren dronk in de week voor de enquête elke dag frisdrank. De Gezondheidsraad adviseert zo min mogelijk frisdrank te drinken. De helft van de jongeren doet dit minstens vier dagen per week.

,,Een glaasje frisdrank per week is helemaal niet erg, maar 28 procent van de geïnterviewden geeft aan dagelijks frisdrank te drinken”, zegt programmamaker Karen Geurtsen, die voor Pointer (KRO-NCRV) een uitzending over dit onderwerp maakte. ,,Er is ook een groep die de hele dag door veel frisdrank drinkt, dus dat zijn de twee probleemgroepen. Jongeren kiezen voor frisdrank omdat ze het gewoon lekker vinden, en water vinden ze saai. Maar er is ook veel marketing voor, ze zien het overal en vinden het daarom heel normaal.”



,,Dan zie je een nieuw drankje, dan ga je toch ooit moeten proberen of het lekker is. Dat noemen wij gamblen”, zegt een van de jongeren. De enquête hoort bij een groot onderzoek van de gemeente Amsterdam. Doel is de gezondheid van de jongeren te verbeteren.

Quote Het slechtste aan frisdrank is vooral de hoeveel­heid suiker Berdien de Wit, kinderdiëtist

Ook Berdien de Wit, kinderdiëtist bij Voedingswijs kinderdiëtist en eetcoach, denkt dat jongeren veel frisdrank drinken door alle verleidingen om ons heen. ,,Je ziet het op school, maar ook in de horeca, de supermarkt en op straat. De jongeren gaan een beetje mee met de rest en beseffen het daardoor ook niet. En we hebben toch die aangeboren drang naar zoet, dus dat spreekt aan.”

Wat er zo verkeerd is aan frisdrank? ,,Het slechtste is vooral de hoeveelheid suiker”, stelt De Wit. ,,Een glas cola bevat al gauw vijf tot zes suikerklontjes, in een blikje energydrink zitten zeven suikerklontjes en een flesje AA-drink bevat wel twaalf suikerklontjes.”

,,Suikerhoudende dranken drinken vergroot de kans op overgewicht en diabetes type 2”, vult Patricia Schutte, woordvoerder bij het Voedingscentrum, aan. ,,Het advies is daarom om zo min mogelijk suikerhoudende dranken te drinken. Dit geldt niet alleen voor frisdrank, maar ook voor vruchtensap en zuiveldranken met toegevoegd suiker. Water, thee en koffie zonder suiker zijn perfecte dorstlessers.”

Quote Bewaar een sapje of limonade voor een speciale dag in de week, anders raken kinderen door de zoetstof­fen in drankjes gewend aan een zoete smaak Patricia Schutte

Hoewel in light-frisdrank geen suiker zit, kan het zuur nog steeds het tandglazuur aantasten en kan het zorgen voor tanderosie. ,,Op sommige verpakkingen staan woorden als ‘light’, ‘0% suiker’ of ‘zero’. Om het zoet te maken gebruiken fabrikanten zoetstoffen. Hier zitten geen calorieën in, maar het is toch beter om je kind gewoon water te geven. Bewaar een sapje of limonade voor een speciale dag in de week, anders raken kinderen door de zoetstoffen in drankjes gewend aan een zoete smaak”, waarschuwen zowel Schutte als De Wit.

,,Suikerhoudende producten vergroten de kans op gaatjes in je tanden en kiezen”, gaat Schutte verder. ,,Om tandbederf te voorkomen kun je het beste niet vaker dan vier keer per dag iets eten of drinken, buiten de drie hoofdmaaltijden om. Water, thee of koffie zonder suiker tellen hierbij niet mee.”

Maak thee en water aantrekkelijker

,Het is belangrijk om water of thee drinken verleidelijker te maken, vindt De Wit. Dat kan met aantrekkelijke kannen of flessen en door smaak toe te voegen. ,,Het is belangrijk om het voor jongeren makkelijk en aantrekkelijk te maken.”

Tegenwoordig heb je ook veel apps om je drankgebruik bij te houden, aldus De Wit. ,,Dat is een leuke manier om te kijken hoeveel en wat je op een dag drinkt. Het moet een gewoonte worden, zo’n app kan je daar dan goed bij helpen.”

