Dit is waarom baby’s zo enthousiast reageren als ze voor het eerst fruit proeven

Koken & eten Dit Nederland­se merk is al decennia populair: musea tot in New York toe koesteren de ontwerpen

29 november De naam klinkt niet zo bekend als KLM of Douwe Egberts, maar in bijna ieder Nederlands huishouden zijn producten van Mepal te vinden. Mark Zegeling schreef een boek over het zeventig jaar oude bedrijf.