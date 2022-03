Dit is waarom de 5-secondenregel als je eten laat vallen niet altijd geldt

DE GOUDEN POLLEPEL Na een valse start zorgt de keuken van Schimmel 1885 toch nog voor een wauw in Woudenberg

Het kleine Woudenberg is niet weg te slaan uit de krant. Is het niet om de jongste burgemeester of de snelste veldrijder, dan wel om het gedonder rond het meer en tijdens de jaarwisseling. Hoog tijd om dit dorp nu eens van zijn lekkerste kant te ontdekken.

10 maart