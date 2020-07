Dit is waarom je echte kefir bijna nooit in de supermarkt vindt

Wat Eten We Vandaag: Groene shakshuka met spinazie en munt

2 juli Shakshuka is een heerlijk eenpansgerecht dat haar oorsprong vindt in de Midden-Oosterse keuken. Dankzij bekende chefs als Yotam Ottolenghi is deze keuken de afgelopen jaren razend populair geworden. En dat is niet gek, want deze cuisine staat bekend om haar gerechten boordevol smaak. Groene shakshuka is zeker zo’n gerecht.