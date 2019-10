Dit is waarom millennials ontbijt liever snel en ‘to go’ eten

Hij neemt een stevige hap van zijn broodje met gebakken ei, sausage en een plakje cheddarkaas. De beker yoghurt met cruesli en bessen is al op. Een kop zwarte koffie in meeneembeker staat onaangeroerd, maar gaat zo mee in de auto.



,,Ik was mijn ontbijt vergeten, dus ik had geen keus’’, verklaart Sander Rein (33), die vanuit zijn huis net over de grens in Duitsland naar een afspraak in Arnhem rijdt en ontbijt bij de McDonald's in Doetinchem.



Hij ontbijt nooit thuis met zijn gezin, want hij blijft liever zo lang mogelijk in bed liggen. Het ontbijt, een paar broodjes en een fles water, gaan normaliter mee in de auto. ,,Maar als de reis lang is, pak ik geregeld nog wat bij een tankstation of de Mac.’’