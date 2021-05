Dit is waarom Nico en Michael in hun loods een mini-zee maken: ‘We willen de wereldbevolking voeden’

In plaats van planten gaan hier straks kabeljauw en tarbot de deur uit. Echte zeevissen, van circulaire kweek. Wat houdt dat in? ,,In traditionele viskwekerijen wordt alles van elkaar gescheiden, alles zit in aparte bakken”, zegt zeebioloog Michael Laterveer (57). ,,Wij maken hier een soort minizee, waar de vissen vrij kunnen opgroeien. Als scharrelvissen, zeg maar.” Zijn compagnon, technicus Nico Leeuwestein (59) is al net zo gedreven. ,,Over een paar maanden zijn hier grote klimaatkamers, waar we de Noordzee nabootsen.”