Dit kun je doen met fruit dat niet voldoende is gerijpt

Onrijpe druiven

Het sap van onrijpe druiven wordt verjus genoemd (naar jus vert, Frans voor ‘groen sap’). Het is bij ons in de vergetelheid geraakt, maar het werd in de middeleeuwen regelmatig vermeld in kookboeken. In het vijftiende-eeuwse Keukenboek bijvoorbeeld dient verjus als ingrediënt bij gepocheerde zeevis. Gebruik het in bereidingen waar je ook azijn, wijn of citroensap voor zou gebruiken. Het zuurtje past bij zowel hartige als bij zoete bereidingen. Probeer eens een drupje verjus op een oester.