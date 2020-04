Dit maakt Ronald de Boer graag nu hij thuiszit: ‘Eten is een van de belangrijkste dingen die we hebben’

Een van de kookboeken waaruit voetbalanalyticus De Boer in deze periode zonder voetbal veel gerechten kiest, is De snelle bakplaat van Rukmini Iyer. Welke volgens hem het meest geslaagd is? Zalm-tandoori met zoete aardappel, tomaar en rode ui. ,,Die is echt geniaal’’, zegt De Boer. ,,Dat is met yoghurt en zalm en zoete aardappel. Er zit ook tomaat, rode ui en chili doorheen. Heel aparte smaken. Je denkt: met yoghurt? Heel raar. Maar je moet die zalm marineren in die yoghurt en dat is echt fantastisch.”

Het is echt niet moeilijk klaar te maken, bezweert De Boer. ,,Ik heb ook twee linkerhanden.”