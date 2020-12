Dit recept is perfect om mee te nemen naar het kerstdiner

Koken & etenRudolph van Veen is in deze periode elke dag op tv om in kerstsfeer lekkere recepten te delen. Zijn gerechten zijn makkelijk en snel te maken, belooft hij. Vandaag het recept voor gamba-avocadotaartjes uit de oven.

Veel mensen maken het kerstdiner samen. ,,Het is wel zo aardig om voor te stellen dat jij ook één van de gerechten kan verzorgen", zegt Rudolph van Veen in 24Kitchen Feestdagen met Rudolph, elke dag te zien op 24Kitchen. Dit gerecht is makkelijk thuis te maken en eenvoudig mee te nemen.

Een handige tip van Rudolph voor het afbakken van je bladerdeeg is om niet eetbare keramische bakbonen in het vormpje te leggen. Je kunt ze steeds opnieuw gebruiken. Mocht je ze niet in huis hebben, dan kun je altijd rauwe rijst of ongekookte erwten nemen.

Voor dit recept hoef je overigens niet per se voor avocado te kiezen, vertelt Rudolph. ,,In principe kun je elke groente gebruiken die je lekker vindt om een taartje van te maken.”

Ingrediënten:

- 6 plakjes bladerdeeg , ontdooid

- bloem om te bestuiven

- 1 ui

- 1 teen knoflook

- 1 el olijfolie

- mespunt kerriepoeder

- mespunt paprikapoeder

- 250 g gepelde gamba’s

- 1 avocado

- 1 ei

- 75 ml melk

- 2 el crème fraîche

- 50 g gemengde sla

- ¼ limoen

- 6 radijsjes

- Extra nodig: 6 tartelettevormpjes

Bereiding

Stap 1: bodem

Verwarm de oven voor op 200° C. Steek met een steker cirkels ter grootte van de vormpjes uit het bladerdeeg. Prik het bladerdeeg in met een vork en bekleed de vormpjes ermee. Leg een stukje bakpapier op het deeg en leg daar blindbakbonen op. Bak het deeg circa 10 minuten in de oven. Laat daarna afkoelen.

Stap 2: vulling

Snipper de ui en snijd de knoflook fijn. Verhit de olie in een pan en bak de ui, knoflook en de specerijen circa 2 minuten.

Maak de avocado schoon. Snijd de avocado en de gamba’s in stukjes. Meng de avocado, garnalen en de gebakken ui en knoflook. Breng op smaak met peper en zout. Verdeel het gamba-avocadomengsel over de vormpjes met het gebakken bladerdeeg.

Roer de crème fraîche, ei en de melk los. Giet het mengsel over de vormpjes. Bak de taartjes circa 20 minuten in de oven.

Stap 3: topping

Snijd de radijsjes in plakjes. Meng de sla met een beetje olie en het sap van de limoen. Serveer de taartjes met een toefje sla en plakjes radijs.

24Kitchen Feestdagen met Rudolph is elke werkdag om 18.30 uur te zien op 24Kitchen.

