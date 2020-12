Dit stokbrood kost bijna 800 euro, maar dan heb je ook iets bijzonders

Voor slechts 795 euro is hij van jou: de nieuwste clutch van Moschino die eruit ziet als een stokbrood en die je onder je arm draagt als een stokbrood. Dankzij het driedimensionale design en de magnetische sluiting, lijkt de handtas nét een echt brood. Maar hij mag er dan wel uitzien als een Franse baguette, de tas is van 100 procent leer en afgewerkt met een gouden Moschino-logo. ‘Wandel langs de Seine (of de supermarkt) met deze baguette-clutch, terwijl je je wijn uitkiest voor de avond. En misschien wat echt brood’, staat er als beschrijving bij de tas.