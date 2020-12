Dit Surinaamse gerecht is met bijna elke vleessoort een feestje

In deze aflevering bezoeken Job en Perry rotishop Gieta in Amsterdam-West. Hier proeven en bakken zij, helemaal zelf, de legendarische roti.

Een misvatting over roti is dat het een gerecht op zich is. Eigenaresse Gieta legt uit dat het alleen het deeg is dat zo heet. Zij noemt het ‘de plaat’. Die wordt gemaakt van zelfrijzend bakmeel. Er zit tot poeder gemalen erwten in. Van het deeg maak je een bal, met het erwtenmengsel erin. Die bol rol je plat met een deegroller en die bak je in de pan.