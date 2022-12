Dit vlees mag je niet vergeten als je erwtensoep maakt

Koken & EtenHet is officieel winter dus het is weer tijd voor Oer-Hollandse, calorierijke wintergerechten. Een van de populaire gerechten tijdens de donkere dagen is erwtensoep. Maar hoe maak je die nou eigenlijk? En welk vlees hoort er allemaal in? Twee kenners vertellen er alles over.

,,Vroeger was erwtensoep echt een armeluisgerecht. Mensen bewaarde thuis alle kliekjes en dat deden ze dan in de erwtensoep”, vertelt Michel Rekers, viervoudig wereldkampioen snertkoken en ambassadeur van de snert en Immaterieel Erfgoed, waar snert koken sinds 2019 tot behoort. ,,Voor mensen die weinig geld hadden was erwtensoep dus een hele goedkope voedselverrijker. Met één kop erwtensoep zit je namelijk al aardig vol, het is dus echt een maaltijdsoep.”

Dat erwtensoep vooral in de winter zo populair is komt volgens Rekers dus ook doordat de soep goed vult. ,,Het is een echte warme, dikke soep. Hoe lekker is dat? Veel mensen aten het ook altijd tijdens de Elfstedentocht, daar wordt het daardoor ook mee geassocieerd.”

Quote Als je erwtensoep maakt en je laat hem een dag staan kun je hem snert noemen Michel Rekers, kampioen snertkoken

Wat erwtensoep verder zo populair maakt zijn de producten die lang houdbaar en ook altijd te verkrijgen zijn, weet Nicoline Vaalburg. Zij organiseert met haar knolselderijbedrijf jaarlijks het NK Snertkoken tijdens het SnertEvent. ,,Denk bijvoorbeeld aan erwten, winterpeen, knolselderij en eventueel aardappelen.”

Die groentesoorten zijn slechts een paar van de producten die onmisbaar zijn bij het maken van een goede erwtensoep. ,,Maar het begint natuurlijk met heel veel liefde en tijd”, zegt Rekers. ,,Vervolgens maak je voor de basis een goede bouillon, gemaakt van 24 knolselderijen. Daarna gaan de spliterwten erin. Die kan je een dag van tevoren laten weken, maar je kan ze ook gelijk opzetten in de bouillon. Blijf wel altijd goed roeren, want het brandt heel snel aan. Dan gaan de prei, ui en knolselderij erin. De wortel zou je eventueel weg kunnen laten.”

Van origine hoort er varkensvlees in de erwtensoep. Vaalburg: ,,Tijdens onze wedstrijden zie je dus ook zo af en toe de harige varkenspoten uit de soeppannen steken. Maar ook wel de procureur of gewoon hamlappen. Maar het moet in ieder geval wel van dat lekkere vette varkensvlees zijn.”

Quote De meeste mensen houden er wel van als er een grote homp vlees en een flink stuk rookworst in zit Nicoline Vaalburg, organisator NK Snertkoken

,,De rookworst mogen we natuurlijk ook niet vergeten”, aldus Rekers. ,,De lekkerste rookworst vind je echt gerookt bij de slager, dan komt ook die geur goed in de soep. Qua varkensvlees kun je ook gaan voor een varkenspoulet, maar er zijn ook mensen die er varkensoren of -wangetjes in doen. Zelf doe ik er altijd nog een ossentong of kalfstong in, dat smelt dan helemaal weg en dat genereert nog meer smaak.”

Met erwtensoep kun je veel verschillende kanten op, zeggen beide erwtensoep-kenners. ,,Sommige mensen voegen er bijvoorbeeld nog spruitjes aan toe, of ze maken een variant met citroengras”, meent Vaalburg. ,,Je ziet ook steeds meer vegetarische varianten voorbijkomen. Maar de meeste mensen houden er wel van als er een grote homp vlees en een flink stuk rookworst in zit. Uiteindelijk gaat het om je eigen smaak, je kan er je eigen draai aan geven en dat maakt het ook wel weer leuk, want zo wordt de soep toegankelijk voor iedereen.”

Wat is het verschil tussen erwtensoep en snert?

Wanneer heet de soep nou erwtensoep en wanneer is het snert? Daarover is Rekers heel duidelijk: het verschil is de dikte. ,,Bij snert is de soep zo dik dat de lepel rechtop in de soep kan staan. Bij erwtensoep is hij nog roerbaar. Als je erwtensoep maakt en je laat hem een dag staan kun je hem snert noemen, want na een dag wordt hij sowieso dikker. Maar in snert zitten oorspronkelijk meer spliterwten, waardoor hij dus dikker wordt. Er zit dus ook een klein verschil in de bereiding.”

