Dit zijn de beste barbecuesauzen uit de supermarkt

Waar rook is, is echter geen vuur. ,,Er wordt gewoon een emmer kunstmatig rookaroma doorheen geroerd.’’



Dat dit niet slecht hoeft uit te pakken, bewijst de saus van Yildriz. Er knispert in de verte wel degelijk een kampvuurtje en het rookaroma wordt vergezeld door een aangenaam zoetje en gebalanceerde zuren.



Calvé is net wat te scheutig met de neprook. Bij een elektrische of gasbarbecue niet zo’n punt, maar lepel de saus op vlees van een kolenmodel - dat je gerecht automatisch van een rooksmaak voorziet - en het eten smaakt of de straat in brand staat.



Bull’s-Eye zet enkel de mond in lichterlaaie. De overdaad aan gedroogde chilipepers is voor een malse lamsbout wat overheersend, maar mede dankzij het aangename nabrandertje beoordeelt Jaspers dit toch als de lekkerste saus. Ook Heinz behaagt met zijn prima combinatie van zoet, zuur en een tikkie pittig. De Reckless Duke van Remia wordt daarentegen als brandhout afgefakkeld. De beloofde rokerige whiskysmaak heeft in de praktijk volgens Jaspers plaatsgemaakt voor ranzige fermentatietonen. ,,Dit is gewoon stinkend kuilgras in een boerenstal.’’