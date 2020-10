Dit zijn de lekkerste wijnen uit Portugal (en nee, er zit geen port tussen)

Port! Dat is haast het eerste waar iedereen aan denkt bij het land Portugal, het lijkt wel een pavlovreactie. Niet zo vreemd ook, als je de naam van het land in ogenschouw neemt. Inmiddels heeft de buurman van Spanje zoveel meer te bieden dan die eeuwenoude troef met dat hoge alcoholpercentage. Vooruit, ook Mateus rosé is typisch Portugees, maar over die halfzoete belletjes ga ik het hier vandaag niet hebben.