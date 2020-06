DJ Frank van der Lende ontdekt handige truc met pepermolen

In de tweet laat van der Lende met een pepermolen die iedereen in huis heeft zien dat je, zodra je het klepje er vanaf haalt, je het onderaan, waar het plastic in glas overgaat, omhoog kunt draaien. Zo krijg je meer peper. Of dit foefje werkt bij alle pepermolens is de vraag. Een grote fabrikant heeft deze informatie over de twee standen op de site staan.