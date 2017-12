Doet u mij maar een patatje kerst, alstublieft

Mensen staan nog niet massaal in de rij bij de snackbar aan de Kloetenseweg in Winterswijk voor het portie patat met twee kunstig tot kerstboom gevormde frikadellen. ,,Maar het loopt aardig”, vertelt eigenaar Laurens Terbergen. ,,Mensen vinden het wel leuk. Ze bestellen het met een glimlach.”



Twee jaar terug probeerde Terbergen het patatje kerst (6,25 euro) al uit. ,,Nu hebben we een nieuwe ‘kerstboom’, zodat de frikadel langer houdbaar is qua kleur. De nieuwe versie is ook iets makkelijker te maken.''



Dat gebeurt met een beetje handigheid, een mal die de snackbarkoning zelf fabriceerde en een satéprikker. En natuurlijk mayonaise, curry en uitjes als kerstversiering. ,,We hebben dit jaar geen witte kerst, dan maar een speciale kerst.”