Doggybag ook in Nederland steeds gebruikelijker

Soms is het oog groter dan de maag en krijg je al dat lekkere eten niet op. Als je het laat liggen, verdwijnt het gerecht zo goed als zeker in de vuilnisbak. ,,Of je kunt de bediening vragen of ze de kliekjes inpakken, zodat je er een dag later nog een keer plezier van hebt. Een doggybag is dubbel winst: niet alleen voor jezelf, maar ook in de strijd tegen voedselverspilling. Per jaar verdwijnt 51 miljoen kilo voedsel in de afvalbak in de horeca. Dat is 14 procent van de totale Nederlandse voedselverspilling’’, aldus Dorien Ackerman, directeur Campagnes van Natuur & Milieu.